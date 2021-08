Jewish actress, neuroscientist and newly-minted “Jeopardy!” host Mayim Bialik is not just talented and smart. She speaks Yiddish and has proved herself to be a wonderful Yiddish comedienne, too.

די טעלעוויזיע־אַקטריסע און נעווראָ־וויסנשאַפֿטלערין מים ביאַליק וועט אָנפֿירן 15 עפּיזאָדן פֿונעם טעלעוויזיע־שפּיל „דזשעפּאַרדי‟, האָט מאָנטיק געמאָלדן דער פּראָדוצענט פֿון פּראָגראַם, „סאָני פּיקטשערס טעלעוויזשאָן”.

