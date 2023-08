Le rappeur Médine est invité aux universités d’été des Insoumis (LFI) et des écologistes (EELV).

Il est accusé d’antisémitisme, d’homophobie et de communautarisme. Le gouvernement a appelé LFI et EELV à ne plus l’inviter.

Plus récemment, il a qualifié l’écrivain Rachel Khan de «resKHANpée», des propos ouvertement antisémites. Le Président du Crif a rapidement réagi et condamné ces propos.