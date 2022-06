Diplômé en génie industriel de l’ISAE-Supméca de Paris et d’HEC, spécialiste des questions financières, l’auteur, un trentenaire aussi dynamique que cultivé, nous offre un bel ouvrage d’étude biblique. Il faut dire que par deux fois, Nissim Bellahsen, bien que n’ayant pas étudié en yeshiva, a été finaliste des sélections nationales du Concours Biblique International. Bref, la Torah, il connaît. Et il nous le montre. Une façon, pour lui, d’accomplir la mitzvah qui consiste à écrire ou à faire écrire un Sefer Torah.

Ces puzzles très personnels qu’il propose sur les sujets les plus divers ne sont en rien des vérités absolues mais, modestement, des propositions et des suggestions d’interprétation. Il prend la précaution d’avertir le lecteur qu’il n’a procédé, dans sa démarche, à aucun ajout de source religieuse extérieure. « Ce livre est à la fois une marque de générosité, d’orgueil, d’honnêteté intellectuelle et d’humilité ».

L’ouvrage comporte trois parties : Des commentaires personnels, des « bonus » ou commentaires additionnels et une méthodologie.

Une bonne connaissance de l’hébreu par le lecteur est souhaitable mais non nécessaire. Parmi les sujets proposés, « Caïn et Abel : un meurtre motivé ? », « Moïse et les ossements de Joseph », « Dinah », « La sortie d’Egypte », « La révolte de Kora’h », ‘Joseph », « Qui est Jethro », « Le mariage ».

Biographies, bibliographies et sources complètent cet ouvrage véritablement savant. A découvrir !

Jean-Pierre Allali

(*) Éditions Lichma. Mai 2021. Préface de Haïm Korsia. 458 pages. 32 €.