Un trío de actores que se conocieron mientras los miembros del elenco de la versión yiddish de Fiddler on the Roof han creado un nuevo grupo de canto que trae recuerdos de The Barry Sisters.

Como escribió Julia Gergely en la Semana Judía de Nueva York ,

Las mujeres que componen el trío, Maya Jacobson, Raquel Nobile y Jodi Snyder, se reunieron para pasar una noche divertida y recordar la producción de 2018 de “El violinista en el techo” (” Fidler afn Dakh”) en el National Yiddish . Teatro Folksbiene, donde se conocieron como miembros del elenco.

Jacobson había estado escuchando a The Barry Sisters, un dúo cuyas versiones en yiddish fueron muy populares a mediados del siglo XX, y se dio cuenta de que era hora de que la próxima generación continuara con la tradición.

“Escuché la versión de ‘Abi Gezunt’ de The Barry Sisters y supe que quería grabar esto con estas dos, mis personas favoritas y algunos de los mejores artistas que conozco, y hacer un trío”, dijo Jacobson, de 25 años, al New York Times. Semana judía de York. “Sabía que a la gente de la comunidad judía le gustaría mucho esto. El yiddish es una parte tan importante de la cultura judía pisoteada por el Holocausto que realmente se está recuperando”.

A pesar de actuar en producciones en yiddish y cantar covers en yiddish, ninguna de las mujeres habla yiddish con fluidez, aunque Jacobson se jactó de tener una racha continua de 71 días en yiddish en la aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo.

El nombre del grupo, The Mamales , es un homenaje a la película polaca yiddish de 1938 “Mamele”. Fue protagonizada por Molly Picon, ” la reina con el reinado más largo de la Segunda Avenida y la actriz/cantante yiddish más conocida más adelante en Broadway”, según el Archivo Milken de Música Judía . Picon escribió la letra de la melodía de Abraham Ellstein e interpretó “Abi Gezunt” en la película, donde se convirtió en un éxito instantáneo.