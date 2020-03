Diario Judío México - Kuando esto silensyoza es ke tengo tempestas aryento de mi….

Mevlana Cellattin Rumi

PERSONAS SENSIBLES ABSTENERSE DE MELDAR !

Nunka mas podriya sorprenderme fina kual punto el humano puede ser malo i krual por sus ermanos otros humanos, todos kriyados por el D.io Baruh Hu…. Este humano ke no suporta i se torna en un enemigo feros, mas salvaje del mas salvaje animal en muestra planeta por todo humano ke no le asmeja, pensa diferamente, kreye en una otra relijyon, se viste otramente, o tiene otra manera de bivir! El d’alkavo egzemplo es las matansinas entre los Hindus i los Musulmanos en la India ! El mundo no se ambezo nada de todas las dezgrasyas ke afitaron fina muestros diyas…. i kontinuan en deplasando milyones de emigrantes del Oriente Medyo a las puertas de los payizes developados…. Estos no saven mas kualo azer para ke no entren de fuersa…. Baryeras de los mas imposivle de pasar, gazes toksikos, aguas buyendo, hundir sus embarkasyones fragilas pasando la mar i mizmo balas verdaderas a vezes… i no pueden pasar…. Arrondjados a sus payis de muevo ande solo la sufriensya, las hazinuras, la hambre i la muerte los aspera…. Portanto bivyeron bueno ! Prosperaron ! Kedaron inyorentes i atrazados pormodo de mil razones ma estavan en sus payis… Felises mizmo ! Los ke logran pasar de un modo o de otro, entosegan la vida de kada diya de los ke biven en estos payizes, ensuzyan todo, keren trokar sus manera de bivir, son violentos, no observan la Ley del payis, no se ambezan la lingua, se visten komo en sus kampos i tienen grandes konfliktos kon la relijyon kristyana, la demokrasiya i los derechos humanos….A parte ke dependen totalmente del ayudo ke se les aze o no !…. No pueden bivir sin este ayudo, matan o se mueren i es por esto ke los governos los rechesan. Esto es la mueva dezgrasya humanitarya i NO ES LA SOLA…..

Piadad de los Sielos por la pandemiya del “muevo virus”, el COVID-19 ke mato miles de personas i va matar otros milyones porke … Porke ansina es ! No ay vakuna, medisina i remedyo ! Avra ? Puedeser… Ken save ? Kuando ? Entremientes pasa de manera muy virulante del uno al otro i toma vidas de las personas ke no se asperavan a murir ansina…

Si ! Ya ay munchos prekosyones de tomar ! La medya ya mos inche las orejas, el korason, el estomago i los pies ! Agua i shavon, allesharse de todo i de todos, tomar vitaminas, komer lo ke kale solo, durmir bien, lavarse ets…. I no tomar la mano de dingunos, no abrasarse i no salir de kaza ! Ke vida maraviyoza mos aspera…. Ma es mijor de murir tosyendo i asfiksyado ? La fin del mundo puedeser !

No avra de komer, de bever, no avra de kualo azer kompras…. La ekonomiya global se kaye de boka abasho ! Mos eskonderemos debasho de la kama !!!! Ya no ay lugar en los hospitales inchidos del virus ke mos yego de la vengansya de la natura ! Ken les disho de komer kulevras, murcielago (chauve-souris, bat) skorpiones, monos, gatos i perros, langosta, chapulin (sauterelle, cekirge), ratones i aznos !!!! Una vengansa terrivle ! I lo meresemos… Ke pekado ! Esto todo a parte de las guerras, los hurrikanes, las innondasyones i los fuegos sin eskapasyon ke destruye vedre i seko i animales, kazas, vidas… Me demando ken kere kazarse i azer mas kreaturas dayinda ? Una dolor de korason por los chikos ke pasan de estos diyas de kalamitad… Ademas volkanos en errupsyon, terremotos, aguas del yelo ke se derrite en los poles i mos yegan fina aryento de kaza…. Englutyendosen en serka sivdades enteras…

Empesi a eskrivir pensando ke vos avlariya de un puevlo muy dezmazalado i ke sufriyo enormamente de las injustisyas de los humanos ! Se trata de los Agotes “cagots” una minoritad de los mas persekutados… La gente pensava ke teniyan kola…. Ma por seguro ke no es vedra ! Ken son los Agotes ?

Unos dizen ke son los desendientes de los soldados Moros ke vinyeron de Afrika i konkistaron las kostas Iberikas en el siglo 8.

Otros dizen ke eran los esklavos de los Gothes ke invadiaron la Fransa i Espanya en la era oskura (siglos 5 i 6). Eran una tribu Germanika, orijinaryos del Gotland en Iskandinavya. Fueron barridos de la Historya en el anyo 553 por los Byzantinos ma dayinda son mensyonados komo uno de los tres reynados de la Suedia i el Rey de la Suedia es tambien el Rey de los Gothes. Se aviyan installado en el norte de Espanya, en el payis Vasko, en Navarra, Beran, Aragon, Gaskonya i Britani.

Los Agotes bivyeron, i kedaron muy pokos dayinda, en el sur de Fransya i en las montanyas del Pyreneo entre la Fransa i Espanya. Se puediyan apartar de sus vizinos a la kolor de sus piel i de sus ojos, a sus orejas. Fueron dezgrasyadamente deskriminados. Sus alkunyas los davan tambien a mano ! Bivian en barrios separados, no podian lavorar en lo ke kerian, solo algunas profesiones les estavan permitidas. No tenian derechos komunales, los vezinos podian aharvarlos sin espanto i era defendido ke vaygan a la eskola ! Se diziya ke eran portadores de hazinuras, ke estavan malditos. A vezes, kruzavan la frontera para deshar atras este sufrimiento, ma tambien en la otra parte de la frontera avian ermanos suyos ke tenian problemas asemejantes.

La historya de los cagots es muy triste de vedra i estos sufriyeron komo martiros del diya ke nasyeron fina ke se muryeron ! Es la maldad, el espanto, la inyorensya i las”tradisyones” (!) de la gente ke kuaji kondano a esta komunitad de miles de personas a vezes a bivir de manera marjinala, leshos de los otros i defendyendoles kuaji todos los echos. Era defendido de tokarlos ! La verdad es ke pensavan ke eran leprozos i ke teniyan sangre vedre ke les eskuriya del ombligo ! Eran lo mas tonolieros, aziyan sestos, lavoravan la tavla, aziyan muebles, lavoravan en los simeteryos i arrondjados i aharvados en todos los lugares. Teniyan ke vistirsen en korolado kon una pata de pato kuzido a la parte siedra de sus vistidos ! Se puediyan kazar solamente entre eyos ! Si travavan agua del pozo, se les kortava la mano i se enklavava a la puerta de la iglesya…..No puediyan kaminar deskalsos porke se pensava ke puediyan kontajyar sus hazinuras….

Esta dezgrasya sureyo fina la revolusyon franseza (1789) dospues de la kuala puedyeron ser sivdadinos normales ma la diskreminasyon kontinua fina antes unos 50 anyos !

