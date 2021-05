No ! Yo no digo koza negra por los Amerikanos ! La vedra es ke

konosko un poko de lo ke se paso por los filmos i los livros... Filmos

komo "dancing with the wolves" i los de los anyos 50-60 !

Es vedra ke los indianos eran primitivos i kruales kon sus enimigos ke keriyan tomarles sus tierras. Yo penso ke eran muy innosentes i era un grande yerro de ambezarles a tomar alkol i uzar los fuziles !

El tabako es una grande dezgrasye i si dizes ke el mundo se ambezo esto de eyos, koza saves ! Yo no se de ande la gente se ambezaron a fumar komo chimeneyas ! Peryi el viejiziko, padre de mi ijo ke engrandesi, pormodo del sigaryo i del kanser de los pumones! Una dezgrasya la sufriensya de esta hazinura ! Si uno ke fuma lo iva kudyar komo lo kudyi yo, nunka de su vida iva mas tokar al sigaryo.

Vash a pensar " ande esta el mundo, ande esta esta Sharopika Hmmmm.... Tenesh razon puedeser...

LA POLITIKA ... LA EKONOMIKA A LOS SETENTA !

La preokupasyon egziste ma la vida sigue kon todo lo ke esto komporta...

Me ambezi de no tomar las kozas al korason i desharme bivir kon los ayres ke me yevan en todas las direksyones..

Sera lo ke sera ! Ke se lo pensen los de la generasyon en karga del mundo de oy!

La persona tiene el derecho de retirarse no solo de su echo ma de toda preokupasyon aktual del mundo ! Mozotros, a muestra edad, (los aedados !) no devemos de tener apretos de korason, penseryos, penas, espantos.... Esto no es ser egoisto ma bivir su edad.... Mos keda poko tiempo de gozar de todo lo ke el Todo Poderozo mos regalo... No vamos a gastar este tiempo presyozo en trayendomos dolores de kavesa ke no nesesitamos del todo ! Yo deshi, aze tiempo, de seguir las notisyas en la media ! Si las siguo o no es la mizma koza ! Sangre ke tiene de korrer no keda en las venas...

Ay dezgrasyas ? Uvo siempre i avera siempre ! Lo pensare si me toka mi personalmente o a mis keridos Has ve Halila.... Si no ? LASCIA QUE FARFARE ! ... Let it be ! Es esto la vida, kon lo yenno i lo vaziyo !

Mi dover,de agora en delantre, es de kudyarme en primero, kudyar los ke amo ... La bandiera la di a los mansevos... Ke agan lo ke es de menester ! Es sus mundo, i sus preokupasyon ! El mas "tembel" -haragano- puede por lo manko kombatir para su payis !

Yo ke ? Puedo ser solamente "La mouche du coche" - La Fontaine " !

Yo eskapi de bivir ! Agora es tiempo de gozar i azer lo ke no eskapi

de azer en mi vida... Si se puede.... Si no ? Es ke no estava eskrito !

Bivo el grande privilegio de tener 77 anyos de oro... Munchos de los ke tienen mi edad ya se izyeron florizikas i arvoles ! Kada diya es un diya rovado a las ermozuras !

No me vo meter a empreteser mi egzistensya kon stupidezes ekonomikos, politikos, sosyales, relijyozos i de todo tipo ! Lo importante es tener la konsiensya trankila, ser buena persona, ser en paz kon si i kon los otros, tener de kualo bivir kon repozo i lo manko posivle para no tener dolor de muela !!! No mirar atras... Bushkar el rekonforte kon muestro selestyal AMIGO ke da kon mano avyerta todo lo ke tenemos de menester !

Render grasyas i azer lo ke tenemos gana, kon sorizas, kantes i bayles por ser LIBEROS i no esklavos de dingunos ! Es tan grande koza.

Mi orasyon kada diya es para ke mis keridos topen paz en sus mientes i agan paz kon sus destinos, ke tengan repozo de korason i almas livyanas, ke se liberen de pensadas ke los opressan i seygan komo los kero ver.. AMEN i AMEN !

Kon amor para todos