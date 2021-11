Por Moshe Shaul "El Dio ke le page!", "Al Diavlo ke se vaya!", "Amudision ke le kayga!"… Estas son algunas de las maldisiones mas konosidas, de las kualas se akodran i se sierven los ke avlan el Djudeo-Espanyol, en momentos de sanya o kuando keren dezbafar, liberarsen de la presion ke amenaza de azerlos "patlear" .Ma kuantos de entre these saven, ke es lo ke tienen de partikular las maldisiones djudeo-espanyolas i porke sus numero es tan chiko, en komparasion kon otras lenguas?

La verdad es ke no son munchos los ke pueden responder a estas preguntas, entre otras porke este es un tema ke fue menos estudiado i al kual fue menos tokado en los livros ke tratan del Djudeo-Espanyol i de su folklor.

En el mijor de los kavzos le fueron dedikados unas kuantas linyas. Los Sefaradis, en efekto, no uzan maldizir o blasfemar o insultar a otros kon la mizma violensia ke azen la mayoria de los otros puevlos, empleando frazas o palavras ke ekspresan klaramente, a vezes brutalmente, lo ke uno pensa de la persona ke kere insultar o lo ke dezea ke le akonteska.

Sigun lo apunto Mihael Molho en su livro "Usos i Costumbres de los Sefardies de Salonico", "... las personas ke se respektavan no azian insultos ni basfemias. Los ke, avlando kon los otros se servian de palavras grosieras, se atiravan la sanya i el menospresio de los otros.

MALDISIONES

(Arekojidas en el Atelie djudeo-espanyol de Yerushalayim)

• El Dio ke le * page de negro

• El Dio ke le page de negro sigun lo merese

• El Dio ke lo mate i ke lo meta a parte

• El Dio ke se venge de el

• Al diavlo ke se vaya

• El guerko ke se lo yeve

• El guerko ke se lo yeve una vez i buena

• El guerko ke venga por uno i ke se los yeve a todos

• Matado ke lo traygan

• Malogrado (entikiado, achokado, kemado i asado, kemado i tostado) ke lo vea.

• ¡Las tripas kemadas!

• ¡Las manos tuyidas!

• ¡Los guesos rotos!

• Landra ke le de

• Landra kon pinta ke le de

• Ke no le kede gueso sano

• En ginní ginnam * ke se kemen sus guesos

• En el garon ke le kede

• Panariz en la nariz

• Los ojos ke le salgan

• Siego de katarata

• Ida sin vinida

• Ida sin venida, kada paso una kayida

• Nunka ayege a salir de la puerta afuera

• Nunka vea nada de bueno

• Amudision

• Arrematasion

• Arrematasion con sision negra

• Ke se vaya en ora mala

• La estreya ke le kayga

• Negra estreya ke le vea

• Mapala * negra ke le vea

• Mazal * eskuro ke tenga

• Negra anyada le vea

• Pedasos i kuartos ke se aga

• En venteikuatro pedasos ke se aga

• Maldicha sea la ora ke nasio

• Sal i siniza ke se aga

• Ke me vea sin (... fulano)

• Para mortaja ...

- Las maldísiones ke son diríjidas kontra alguno de manera personal son dadas aki a la tresera persona singular, aun ke naturalmente pueden ser dichas, en trokando el pronombre, kontra otros tambien.

- Ginnam (Ebreo): Inferno

- Mapala (Ebreo): Kaida

- MazaI (Ebreo): Estreya. suerte

MALDISIONES KON SUS ANTIDOTA

• Ke me muera yo - no

• El Dio ke no te mate (ke no te malogre, ke no te achoke, etc)

• El guerko ke no te yeve