Margaret Atwood retweete les « servantes » de la manifestation de lundi

Lors de la manifestation de lundi, un groupe de femmes se sont déguisées en servantes du livre de Margaret Atwood, La Servante écarlate, qui raconte l’histoire d’une société future fictive qui opprime les femmes.

Atwood semble l’avoir remarqué car elle a retweeté une publication sur les manifestantes qui disait : « Plus de 20 servantes ont rappelé à 100 000 Israéliens qui protestent contre la réforme du système judiciaire affaiblissant la Haute Cour de justice ce qui peut arriver quand un groupe d’hommes religieux fanatiques prend le pouvoir. Merci pour cette inspiration. Nous ne permettrons pas que cela arrive à une femme en Israël ».

Au moins 70 000 personnes se sont rassemblées lundi à Jérusalem dans le cadre d’une grève nationale pour protester contre le projet du gouvernement visant à imposer des changements radicaux et profonds au système judiciaire.

Le projet de refonte du ministre de la Justice Yariv Levin, qui est soutenu par Netanyahu, prévoit de restreindre de manière importante la capacité de la Haute-cour à invalider des lois et des décisions gouvernementales avec l’adoption d’une clause dite « dérogatoire » qui permettrait au Parlement de surseoir aux décisions de la Cour suprême avec un vote à la majorité simple de 61 députés. Ces propositions prévoient aussi de donner au gouvernement le contrôle total de la sélection des juges ; de faire disparaître la notion juridique du « caractère raisonnable » du code pénal israélien, une notion sur laquelle s’appuient les magistrats pour juger une législation ou une décision prise par la coalition et elles prévoient également que les ministres seront autorisés à nommer leurs propres conseillers juridiques au lieu de devoir faire appel à ceux qui opèrent sous les auspices du ministère de la Justice.

Le plan a suscité des critiques intenses et des avertissements de la part des plus éminents experts, ainsi que des manifestations massives et des pétitions publiques lancées par des officiels variés, des professionnels et des entreprises privées, qui ont tous averti que ces réformes porteront atteinte à la démocratie et à l’économie.