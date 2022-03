Keridos lektoras i lektores,

En mi eskrita pasada vos avli sovre el Ashugar en dando solamente unos kuantos proverbos. Oy kero empesar kontando un poko sovre la kostumbre del Ashugar i ajustar unos kuantos proverbos i dichas.

Al tiempo de muestros abuelos, i en jenerasyones pasadas, el ashugar teniya una grande emportansa en la vida de una famiya ke tiene ija para kazar. A penas la ija nasiya ke ya se deviya de empesar a pensar para aparejar los manteles brodados, las savanas i los demi-dras; las tovajas i bornuses; las parures, las vestimientas etc… Se merkava topes de tual importadas de Fransia ke se kortavan i se davan a los desinatores para desinar manteles, tapones, i de ayi a las brodozes, o se brodavan en kaza a poko a poko. Me esto akodrando de nombres de dos desinatores famozos de akel tiempo: Samson i Saporta. Se merkava tanbien topes de “hase” para savanas, demi-dras i kavesales ke se brodavan tanbien.

Me akodro de mi mama ke me aviya ambezado a brodar kon pasenya, puntos komo: “point de tige”, “plumetis” etc... Estos puntos teniyan, -no se porke- nombres en fransez. Me akodro tanbien komo me punchava los dedos en keriendo aplikarme para ke salga bien regular i estirado. Yo era la ke ayudava a mi granmama a enfilar la alguja porke eya ya no atinava muy bueno. El ashugar era kavza de orgolyo en famiyas mas komodas materialmente. Ken i ken aparejara el mijor ashugar para su ija.

Un sierto tiempo antes de la boda era de kostumbre de azer una seremonia muy espesyal ke se yamava “aparar el ashugar”. Yo no ayegi a ver estos tiempos. Kontan ke se ekspozavan todos estos aparejos, enkolgados sovre kuedras atadas de un lado al otro de una kamareta. Kon pransoz, bonbons i dulsez, se konbidavan las mujerez de las dos partes de la famiya i amigos serkanos. Kontan ke en vezes, la esfuegra i los del novyo inspektavan el ashugar i lo desapresyavan si no era bastante “a la grande”.

İ agora, kontinuaremos kon unos kuantos proverbos :

La ija en la fasha, el ashugar en la kasha.

La ija traye ashugar de oro i de marfil, la esfuegra dainda tiene de kualo dizir (nunka se kontenta )

Ni kaveyo ni boz de kantar no kaven en el ashugar. (lo material es mas emportante ke la ermozura)

Si ashugar no tenemos, enkolgado mo lo vemos. (sonyamos de verlo, mismo si no alkansamos materialmente a realisarlo.)

Demandar la ketuba / la dota /el ashugar… de su madre (se dize para unos ke keren muncha moneda)

La novya trusho por ashugar, dos trapos i tres handrajos (no trusho ashugar bastante valoroso)

En mi proksima eskrita vamos a konoser proverbos sovre la boda. Entre mientes ke tengash unos Buenos dias allegres i saludozos.