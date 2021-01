Matías Tchicourel nasió el 19 de Marso de 1975 en Buenos Aires. Su padre, Jorge Roberto, nasió el 7 de Septembre de 1948 en Buenos Aires, ijo de Isaac Tchicourel, nasido el 22 de Desembre de 1922 en lzmir, i inyeto de Mordejai Tchicourel, nasido en 1875 i Kaden Sidi en 1897, en lzmir.

La madre de Matías, Araceli Ester Condoy, nasió el 13 de Enero de 1950 en Buenos Aires, ija de Fortuné Gaguin i Alejandro Condoy, nasido en 1917. Fortuné i Alejandro se kazaron en 1946 en el templo CIRA de la kaleja Libertad.

Las famiyas Tchicourel i Condoy eran amigas a lo ke Araceli i Jorge se konosían i partajaron la vida desde chikitikos, i se kazan el 13 de Avril de 1973.

Del matrimonio de Araceli i Jorge nasen: Matías i Cuido, el 12 de Mayo de 1980, anyos ke moravan en una kaza en la kaleja Charcas i Canning, asta ke Matias ayega a la edá de sinko anyos.

Se va a la eskola primaria i segundaria en el Normal Mariano Acosta. Desde chikitiko era muy gustozo de la muzika, mientres ke sintía al padre djugar teklado i gitara. A la edád de 13 anyos, le trusho a Matías un klarinete ke lo aresivió kon alegría, devien do asperar el tiempo asta dar el egzamen de entra da al Conservatorio Nacional de Música.

Mientres ke se ambezava en el Conservatorio de Música i la eskola segundaria, en esta avía una or kestra ande Matías djugava. Kuando entra en 4° anyo del Conservatorio, toma la desizión de ambezarse el klarinete kon el importante i alavado maestro, Mariano Frogione, primer klarinete de la Sinfónica Nacional de Buenos Aires. Kon seguridá dize Matías ke en akeyos tiempos, su tino komo los penserios estavan el diva en tero en el klarinete, ama kuando eskapó el segundario, ampesó a tener una grande duda, porke era gostozo de la medisina, a lo ke pensó de si para sí kualo va a azer.

Se asentó a aviar kon el padre para ke lo ayude en tomar esta importante desizión, lo sintió kon atensión i este le arespondió: "Kualo te agrada más, los ospitales o los teatros?" Pishín disho Matías: "Los teatros!!" El padre, kon una grande sonriza, le arespondió: "Entonsessige kon la muzika", desizión djusta, por lo ke se dedikó solo al instrumento.

Kuando eskapó el profesorado en el Conservatorio, kontinuó sus estudios komo todos los musikós, asta ke aze poko tiempo le otorgaron La Lisensi atura en Muzika, por la kapachedad i los konosi mientos en su trayektoria muzikal.

En el anyo 1990 en el templo CIRA, más konosi do komo el de la kaleja Libertad, se fragua un grupo yamado: Conjunto Instrumental Juvenil Judío. Munchos de los instrumentistos estudiavan djuntos en la eskola. En este se yamavan entre evos kuando sintían ke djugavan bueno, a lo ke yaman a Matías para entrar a esta orkestra.

Este echo izo ke fuera el modo en ke se metió i komprometió en la mansevés djudía. El lavoro del grupo fue tan bueno, al punto ke viajaron muncho, eran yamados por komunidades de varios sitios de la Argentina, yevando el repertorio de muzika djudía.

Siempre kontinuando en la muzika klasika, dju gando en su mansevés, afilú ayegó a ser parte i fundador de la Orquesta Sinfónica Libertador General San Martín, dirijida por el maestro Mario Benzecry, otro importante muziko sefaradí. Mesmo en 1995, fue parte i fundador de la Orquesta Académica del Teatro Colón, sitio ande desde esta pasan a las grandes orkestras de Buenos Aires, del interior de la Argentina, países de Evropa i más.

En 1996, konose a Vera Golob, kantadera lírika del Teatro Colón, senyora i madre de su ija Lena, nasida el 8 de Desembre de 2000.

En 1997, djoven i kon solo 21 anyos, melda en el jurnal el avino kon el yamado a konkurso de la Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo Brasil; pensa en este yamado i deside de aprezentarse al konkurso, ande gana el sitio de klarinete basho.

Ama al mesmo tiempo se avre konkurso para el kargo de klarinete basho en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, se apresenta i afilú en este sitio Matías gana, epoka ke viajó a Brasil durante dos anyos, djugando en Brasil i Buenos Aires, kon las grandes fuersas ke puede tener un mansevo, ama este buto no era kolay -viajar tanto- a lo ke deside de no viajar más a Brasil, tomando la desizión de kedarse en la Filarmónica de Buenos Aires, ande ampesa komo primo klarinete suplente, sitio ke okupa asta oy.

Siente alegría i muncha emosión de ser sefaradí, rekodra dichas, palavras i refranes en djudesmo. Es merikiozo de toda la tradisión i kultura sefaradí, por lo ke no keda de azer bushkedades de la istoria ke akontesió en su famiya, de los sitios ande estuvieron sus parientes i más, buto ke avla i partaja muncho kon los padres.

Dize sentirse gustozo de todas las komidas muestras, mesmo el elabora boyos, borrekas i la alegría ke siente en gizar i komerlo, afilú aspera kon alegría kada fiesta de las muestras, en ke se reúne kon la famiya. Matías kere partajar kon vosotros i kon mí, una data in teresante i muy importante familial, ke enkontró aziendo bushkedades de sus raíses.

El Bisavuelo paternal, Mordejai Tchicourel, fue direktor de la Eskola de la Alianza Universel Israelita de lzmir, Turkía, ke djuga la mandolina. En la aktualitá Matías es muy bushkado por las komu nidades djudías relijiozas, por sus konosimientos i el buen djugar de la muzika klezmer i djudía.

Mesmo por las bushkedades keaze, entra en grupos in ternasionales en el buto sefaradí, en ingléz i franséz, ansina pudo saver ainda más de los bisavuelos i mas. Asigún estudios ke se izieron del orijen de la alkurnya Cikurel, viene de la villa española konosida komo "Ciudad Real', i podría ser una referensia al "Rey Chico " (Chicoreal) komo se lo konosió al último rey nazarí de Granada antes de la ekspulsión, o un sitio jeográfiko referente a este.

Otra de las akseptasiones alude a lo paresido kon el ebreo Shikor el (borracho de Dio). Se konosen 12 patronímikos o ma neras de la mesma alkunya, ama por los treslados (traduksiones) ke empasaron de jenerasión en jenerasión, a través del tiempo, afilú los kambios de la jeografía en todos los kavzos i despues de la ekspulsión, se asentaron en el Sudoeste de la Fransia en la zona de Bayonne/Bordeaux i la zona de al lado de Saint Esprit konosida komo la "Pequeña Jeru salem". En esta komunitá se azían yamar "Nefutsot Yehuda" (los dispersos de Judah).

En 1922 kuando akontese el grande dolio en lzmir (Esmirna), por el grande insendio intensional entre los digas 13 al 22 de Septembre, ke markó la fin de la gerra Greko Turka, i se dize ke 120.000 djente siviles fueron matados de la entonses chika sivdá de Esmirna.

El fuego deskontrolado i alokado lo amataron el 22 de Septembre, el mesmo diga de Erev Rosh Ashana de 5683, (víspera del anyo nuevo judío) i lo kuriozo este Rosh Ashana era Shabat!

Mientres ke akontesía esta grande dolor, kon la sufriensia i angusias de esta trajedia umana morando kon la muerte, las flamas, los gritos de tantas viktimas i la matansina de munchos digas, el avuelo de Matías, Isaac Tchicourel (Cikurel) estava en la tripa de su madre Kaden Sidi, ama el azardo izo ke a la fin na siera el 22 de Desembre de 1922, basho la 713 flama mirakoloza de Hanuká.

Otra data familial importante, en 1737 se fragua en Yerushalayim la Yeshiva Hamekubalim (konosida komo Bet Ell por el Rabbi Cedaliah Hayon para el estudio de la Kabala. El bisnono de Matias por parte de la madre, Rabbi Abraham Hayim Cagin, nasido en Estambul en 1787, konosido komo "Agan", estudia en la yeshiva i es nombrado por la primera vez en la istoria Haham Bashi de los sefaradis de Jerusalem i Rishón Le Tzión, kon poder del mesmo Sultán. Egziste una kaleja en Jerusalém en onor a su nombre Harav Agan St.

Su hijo, Shalom Moses Hai Ga gin "Semach" (1833 1883) fue afilú Haham de la Yeshiva; este es el nono de Matías por línya maternal. Su avuela Fortuné Gagin, nasida en Asunción, es ¡ja de Yosef Gagin i inyeta del rabbi Abraham Hai Cagin (1854 1918), autor de ovras litúrjikas i de una ovra literaria en ladino: El Kuento Maraviozo: Kuentos antigos en digas de avante, publikado en el anyo 5646 (1886).

La vida da munchas vueltas. Aze un tiempo Matías se komunikó kon mí i me demanda: "Unté tiene algo ke ver kon Darlo Ryba?". "sf le arespon do, "es mi lio". Pishín me dize: "Kuando tu tio era Director de Juventud en el templo CIRA de la kaleja Libertad, lo konosí porké estava en el konjunto muzikal ke tanto mos ayudó. Ama no es esto solo, so a los konsiertos en el Teatro Colón de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, i tengo la kostumbre de meldar los komentarios del program, más los nombres de kada uno i uno de la orkestra, i siempre me dishe: "Matias Tchicourel es de los muestror.

Por esto dishe ke el mundo es chi ko. Ayegó la ora ke mos vimos kara a kara en enkontros yenos de eskarinyo aviando del buto sefaradí i muestro amor por la muzika. Antes de eskapar, dezeo ke el interés, meoyo i tiempo ke mete Matías bushkando i ambezándose de la istoria sefaradí, kontinúe por mun chos anyos i no amate la flama de sus konosimientos, djunto a su vida i mundo ke es: la muzlka.

Saludozos i buenos ke estesh.