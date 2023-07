Mauyo, Avlastina i Puliya

Komo todo lo ke yo se en Judeo Espanyol estos biervos (sin kavesa ni kola !) me yevan atras a mi chikes i es komo si veiya las karas de las personas kuando los diziyan, a vezes a mitad burlandosen, a mitad kon inyervos i a mitad enfasyados ! No me akodro si demandi kualo keren dizir o me los ambezi entyendendo de mi para mi sus signifikasyon..

Avlastina es kuando viejos empesan a kontar una koza i no saven kuando eskapar i a vezes se olvidan de kuoalo estavan avlando ! Birebir (djusto lo ke kale) para trayer inyervos i no les puedes kortar la palavra porke se ofenden i no es ermozo !

El bebe esta mauyando es entender ke esta kitando sonidos para ke se okupen de el/eya o esta yorando para su plazer ! Los adultos mauyan tambien kuando empesan a yorar por kozas sin kavesa ni kola… Kozas sin kavesa ni kola se uza para dar a entender ke son sin importansya, sin razon, sin un motivo seryozo. Uzamos dizir ke es una “puliya”, este animalito ke todos odyamos porke kuando viene a muestras kazas es solo para englutirse avagar avagar tapetes enteros (si, me afito i a mi !) – Vo lo konti en mi eskrito “EL DJADJIK PERYO SU DJADJIKES O EL TAPET DE RIZAS” tan chikitiko es i tan le plaze komer sin kedar, i no solo tapetes ma fostanes, paltos enteros! La puliya es el “guve” en Turko. Ya saviya ke es un animalito ma no saviya ke era este blanko bolando ke komyo mi tapet ! “ke puliya !” era lo ke oyiva en mi chikes para una persona ke no te deshava en paz ! Siempre indo ensima seya por demandar kozas seya porke no eskapan sus lamentasyones ! El verbo es “puleyar”… “No me lo puleyes porke no tengo pasensya !” se diziya a una persona ke no kedava de demandar la mizma koza mil vezes ! Kreaturas lo mas…I…Por siguro ke tenemos la ekspresyon “asi bivan tus pulgas ! ” ke kere dizir : No te kreyo en nada ! No me kontas istoryas !

Una grande parte de la hohma de los judyos se puede entender tambien de los muy munchos proverbios, dichas, manera de ekspresar ke pasan de los paryentes a sus ijos… La vedra es ke egzisten en todas las linguas i a mi me enteresan muncho ! Vos kijyera dar unos egzemplos ke yo konosko i ke me vinyeron agora al tino !

Mansaniya para kuando va dar dolor. De chuparse los dedos. Ni gayo kanta ni perro grita. Ande se arape el guerko. Ida sin vinida. Bavajadas i patranyas. Oras buenas. Kon salud i kon vida. A si biva tu kavesa ! Desha estas avlastinas i kontame lo djusto ! Aminyana demanyana ! Selos pretos. Vinir ganas de gomitar de…. De pishar de la riza. Mirar por pulgas. Meter dos pies en un sapato. Ke lo bueno mio ! Deshar lo/la ke vayga a kaminar

Los abudarahos, o, los pasharos se diziyan por el Dolar Amerikano!

Mansaniya para kuando va dar dolor = asperar sin fin

De chuparse los dedos ! = por una komida maraviyoza -o una koza muy negro ke afito !

Ni gayo kanta ni perro grita = lugar asolado

Ande se arape el guerko = muuuuuuuuuuy leshos

Bavajadas i patranyas = sin kola ni kavesa !

Ida sin vinida = barminnam ! ke se muera !

Aminyana demanyana = nunka !

Vinir ganas de gomitar de … = muncha miel bulaneya, enfasyarse de ….

De pishar de la riza = muy komik

Mirar por pulgas = tratar de ver kon mikroskop ! Bushkar i bushkar i….

Meter dos pies en un sapato = sin asperar de eskapar una koza empesar kon la sigunda !

Ke lo bueno mio ! = Kuando uno aze koza ke plaze muncho..

Deshar lo/la ke vayga a kaminar = Ke aga lo ke kere, al fin sera lo ke yo kero !

Estos son solo unos kuantos…. Ay sienes i sienes ! I otros…..

La mijor ekskuza del benadam es su tonteria. No ay mas sano ke el ke peryo su kavesa. Ken sembra ayre arrekoje tempesta. Ken no kere saver nunka s’ambezara. No ay de menester de dizir ke el preto es preto. El inyorente tiene siempre razon ! La eksperyensa i el saver son dos ermanos inseparavles, uno no puede bivir sin el otro. Los amigos durmen los enimigos nunka. El selo mata el amor. Ay kozas ke se saven sin ambezar, el amor es solo uno de estos. El fanatizmo es una hazinura ke apega, se apanya en un nada de tiempo i dura la vida entera ! Dingunos pueden saver lo ke koze en la kaldera mas ke la kuchara ke la meneya. No te fies ni al mazalozo i ni al marido de la de allado. Mira la madre i toma la ija.

