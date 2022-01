Kuando los kripto-judios deskuvrieron ke son judios, tuvieron un dezeo de reanimar la kreensia sefaradi de sus antepasados judios. Oy en dia, munchos kripto-judios tienen el dezeo de pratikar los rituales i los kostumbres judios. Algunos de eyos se estan konvirtiendo al judaizmo, i se estan enstalando en Israel.

Oy, ay munchas asosiasiones de kripto-judios, ande los miembros komparten las estorias de sus famiyas. Vos va eskrivir unas kuantas de estas estorias: ‘Eramos katolikos, ma me estava konsintiendo ke eramos diferentes de los otros katolikos. No komiyamos karne de puerko, mi nona asiendiya kandelas las noches de viernes. Aviya agrikulturos ke degoyavan sus beemas, drenavan la sangre, kitavan el inyervo siatiko, i metian la karne en sal. Oy, dainda ay munchas de este tipo de estorias’.

‘Entre los rituales ke eran emportante para las mujeres ke son desendientes de los kripto-judios, ay el akto ritual de purifikasion. El mikve, ke es un ritual semboliko en el judaizmo, era el mas emportante evento en la vida de las mujeres’.

‘Mi nona ke era una fervente katolika aziya orasiones tres vezes al dia, kon un shal enriva la kavesa. Eya les ambezo a su famiya de kontrolar las gayinas si sus guevos teniyan manchas de sangre. Su dezeo antes de murir, fue de ser enterrada kon sus piezes al Oriente. Kuando me engrandesi, bushki en el internet, los nombres de los judios sefaradis, i vide ke las alkunyas de mi famiya tienen orijin sefaradi. Akeya vez, entendi ke las tradisiones de mi nona, eran tradisiones judias. Es ke yo era judia del dia ke nasi?’

‘Yo so de una famiya de los judios sekretos. So una kantadera i kompozitora profesional de Ladino. Esto aziendo esta profesion para ayudar a prezervar mi erensia de familia. Esto eskriviendo kantikas en Ladino en la muzika kontemporanea para amostrar ke muestra maraviyoza kultura no se muryo, i ke esta biva oy en dia’.

‘Despues de siertas envestigasiones, deskuvri ke unas tradisiones de mi famiya, eran rituales de los judios sefardis. Por egzempio, mi madre lavava la karne para ke deshe la sangre; en muestra kaza, kada djueves se gizava karne para viernes la noche (noche de Shabat); no se komiya karne de puerko ni kamarones, teniyamos un arvole de pomegranada en la guerta (komo una tradision); despues de un funeray, mos lavavamos las manos. A mozotros, estas pratikas mos viniya ke son normal, ma por los otros no eran normal. Ay munchas tradisiones ke topimos ke son rituales judios. Mas despues, mos ambezimos ke muncha djente del puevlo judio vinieron aki, i del espanto ke los puediyan matar, guadraron sus relijion sekreta.

‘Antes muchos anyos, la komunidad judia en Espanya keriya merkar tierras en la zona de Barcelona, para aparejar un kampo de enverano. El rabino Garzon se fue a Madrid para negosiar kon el propietario. Era la fin de septembre. El rabino i el proprietario kedaron dakordo en el presio. El rabino disho ke keriya afirmar los papeles, i ke este echo se eskape. El proprietario le disho ke aviya siertos dias en la semana vinidera ke el no lo puediya azer. El rabino noto estos dias, i kuando miro al kalendario vido ke son los dias de las fiestas judias. Kuando le demando al ombre deke no puediya eskapar este echo en estos dias, el ombre le disho ke en estos dias no puediya tokar paras, i ke en estos dias djugavan kartas.

Kuando torno a Barselona, el rabino se ambezo ke en el tiempo de la Engizision, los judios se asentavan alrededor de una meza. En sus piernas metiyan los livros de orasion. Kuando un etranjero pasava i los mirava, presto empesavan a djugar kartas. Ansina es ke los Kripto-Judios mantenieron la tradision judia.

Las kartas se yamavan ‘kuviertas’. ‘Barahar kartas’ viene de la palavra ‘beraha’ ke es ‘benediksion’ en ebreo’.