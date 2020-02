Diario Judío México -

Dos Hoyz in Pu-vinkl (Winnie the Pooh) y Gayve un Forurtl (Orgullo y Prejuicio) de Jane Austen que se suman a la bibliografía en Yiddish disponible para los jovenes lectores y sus papás.



The first time in Yiddish!

Pride and Prejudice – Gayve un Forurtl

By Jane Austen – Volume One

Translated by Barry Goldstein

Dos ershte mol oyf Yidish!

Gayve un Forurtl

Fun Dzheyn Austen – Band Eyns

Ibergezetst fun Berish Goldshteyn

דאָס ערשטע מאָל אױף ייִדיש!

גאװה און פֿאָראורטל

דזײן אַוסטען – באַנד אײנס

איבערגעזעצט פֿון בעריש גאָלדשטײן

The first time in Yiddish!

The House At Pooh Corner – Dos Hoyz in Pu-Vinkl

By A. A. Milne

The second Pooh book translated by Barry Goldstein

Dos ershte mol oyf Yidish!

Dos Hoyz in Pu-Vinkl

By A. A. Milne

Mit baputsungen fun Berish Goldshteyn

דאָס ערשטע מאָל אױף ייִדיש!

דאָס הױז אין פּו־װינקל

אַ. אַ. מילן

מיט באַפּוצונגען פֿון ערנעסט ה. שעפּאַרד

דאָס צװײטע פּו בוך

איבערגעזעצט פֿון

בעריש גאָלדשטײן