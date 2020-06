Diario Judío México - Narices // נעזער // NÉZER

——-

aquiline/Roman nose: די אָ֜דלערנאָז

[DI ÓDLERNOZ]

bridge of the nose: דער נאָ֜זרוקן

[DER NÓZRUKN]

bulbous nose: די ניאָ֜ניע; די בו֜לבענאָז

[DI NYÓNYE; DI BÚLBENOZ]

child’s nose: דאָס נעזל, ־עך; דאָס נע֜זעלע, ־ך

[DOS NEZL, -EKh; DOS NÉZELE, -Kh]

deviated septum: דאָס פֿאַרקרי֜מטע נאָ֜ז־שיי֜דווענטל

[DOS FARKRÍMTE NÓZ-ShÉYDVENTL]

hang one’s head: אַראָ֜פּלאָזן די נאָז

[ARÓPLOZN DI NOZ]

look down one’s nose at: קוקן מיט ביטול אױף; קוקן פֿון אױבן אַראָ֜פּ אױף

[KUKN MIT BITL AF; KUKN FUN OYBN ARÓP AF]

nose: די נאָז, נע֜זער

[DI NOZ, NÉZER]

nose hair: נאָ֜זהערלעך

[NÓZHERLEKh]

nose hair trimmer: דאָס נאָ֜זהערל־שע֜רל, ־עך

[DOS NÓZHERL-ShÉRL, -EKh]

nose job: די רינאָפּלאַ֜סטיע; די נאָ֜ז־אָפּעראַ֜ציע

[DI RINOPLÁSTYE; DI NÓZ-OPERÁTSYE]

nose ring: דער נאָ֜זרינג, ־ען

[DER NÓZRING, -EN]

nostril: די/דער נאָ֜זלאָך, …לעכער

[DI/DER NÓZLOKh, …LEKhER]

pug nose: די קורנאָ֜סע נאָז

[DI KURNÓSE NOZ]

thumb one’s nose at: אוי֜סשטעלן אַ נאָז אויף

[ÓYSShTELN A NOZ AF]

I got a nose bleed.

ס׳האָט מיר גענו֜מען בלו֜טיקן פֿון דער נאָז.

[S’HOT MIR GENÚMEN BLÚTIKN FUN DER NOZ]

I had a nose bleed.

ס׳האָט מיר געבלו֜טיקט פֿון דער נאָז.

[S’HOT MIR GEBLÚTIKT FUN DER NOZ]

He was left holding the bag.

ער איז געבלי֜בן מיט אַ נאָז.

[ER IZ GEBLÍBN MIT A NOZ]

She hung her head in shame.

זי האָט פֿאַרשע֜מטערהייט אַראָ֜פּגעלאָזט די נאָז.

[ZI HOT FARShÉMTERHEYT ARÓPGELOZT DI NOZ]

He sure knows how to lead people by the nose.

אײַ֜, ווייסט ער ווי צו פֿירן יע֜נעם פֿאַר ‹בײַ› דער נאָז.

[ÁY, VEYST ER VI TSU FIRN YÉNEM FAR DER NOZ]