Diario Judío México - Narices // נעזער // NÉZER
——-
aquiline/Roman nose: די אָ֜דלערנאָז
[DI ÓDLERNOZ]
bridge of the nose: דער נאָ֜זרוקן
[DER NÓZRUKN]
bulbous nose: די ניאָ֜ניע; די בו֜לבענאָז
[DI NYÓNYE; DI BÚLBENOZ]
child’s nose: דאָס נעזל, ־עך; דאָס נע֜זעלע, ־ך
[DOS NEZL, -EKh; DOS NÉZELE, -Kh]
deviated septum: דאָס פֿאַרקרי֜מטע נאָ֜ז־שיי֜דווענטל
[DOS FARKRÍMTE NÓZ-ShÉYDVENTL]
hang one’s head: אַראָ֜פּלאָזן די נאָז
[ARÓPLOZN DI NOZ]
look down one’s nose at: קוקן מיט ביטול אױף; קוקן פֿון אױבן אַראָ֜פּ אױף
[KUKN MIT BITL AF; KUKN FUN OYBN ARÓP AF]
nose: די נאָז, נע֜זער
[DI NOZ, NÉZER]
nose hair: נאָ֜זהערלעך
[NÓZHERLEKh]
nose hair trimmer: דאָס נאָ֜זהערל־שע֜רל, ־עך
[DOS NÓZHERL-ShÉRL, -EKh]
nose job: די רינאָפּלאַ֜סטיע; די נאָ֜ז־אָפּעראַ֜ציע
[DI RINOPLÁSTYE; DI NÓZ-OPERÁTSYE]
nose ring: דער נאָ֜זרינג, ־ען
[DER NÓZRING, -EN]
nostril: די/דער נאָ֜זלאָך, …לעכער
[DI/DER NÓZLOKh, …LEKhER]
pug nose: די קורנאָ֜סע נאָז
[DI KURNÓSE NOZ]
thumb one’s nose at: אוי֜סשטעלן אַ נאָז אויף
[ÓYSShTELN A NOZ AF]
I got a nose bleed.
ס׳האָט מיר גענו֜מען בלו֜טיקן פֿון דער נאָז.
[S’HOT MIR GENÚMEN BLÚTIKN FUN DER NOZ]
I had a nose bleed.
ס׳האָט מיר געבלו֜טיקט פֿון דער נאָז.
[S’HOT MIR GEBLÚTIKT FUN DER NOZ]
He was left holding the bag.
ער איז געבלי֜בן מיט אַ נאָז.
[ER IZ GEBLÍBN MIT A NOZ]
She hung her head in shame.
זי האָט פֿאַרשע֜מטערהייט אַראָ֜פּגעלאָזט די נאָז.
[ZI HOT FARShÉMTERHEYT ARÓPGELOZT DI NOZ]
He sure knows how to lead people by the nose.
אײַ֜, ווייסט ער ווי צו פֿירן יע֜נעם פֿאַר ‹בײַ› דער נאָז.
[ÁY, VEYST ER VI TSU FIRN YÉNEM FAR DER NOZ]