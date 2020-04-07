Palabra de la semana en Yiddish: Peisaj

Verter fun der Vokh – Peysekh
ask the four questions: פֿרעגן די פֿיר קשיות
[FREGN DI FIR KÁShES]
bitter herbs: דער מרור (ל״י); בי֜טערע קרײַ֜טעכצער
[DER MÓRER (sg.); BÍTERE KRÁYTEKhTSER]
break the matzo in half: (אי֜בערברעכן די מצה; צעברע֜כן די מצה (אויף האַלב
[ÍBERBREKhN DI MÁTSE; TSEBRÉKhN DI MÁTSE (AF HALB)]
charoset: דאָס חרוסת
[DOS Kh(A)RÓYS(Y)ES]
dip in salt water: אײַ֜נטונקען אין זאַ֜לצוואַסער
[ÁYNTUNKEN IN ZÁLTSVASER]
Egypt: דאָס) מצרים)
[(DOS) MITSRÁYEM]
Elijah’s cup: אליהו הנבֿיאס כּוס
[ELYÓHU HANÓVIS/ELYENÓVIS KOS]
the Exodus (from Egypt): דער) יציאת־מצרים)
[(DER) YETSÍES-MITSRÁYEM]
drink four cups of wine: אוי֜ס)טרי֜נקען פֿיר כּוסות ווײַן)
[(ÓYS)TRÍNKEN FIR KÓYS(Y)ES VAYN]
Haggadah: די הגדה, ־ות
[DI HAGÓDE, -S]
grate (the) horseradish: אָ֜נרײַבן דעם כריין
[ÓNRAYBN DEM KhREYN]
hide the Afikomen: באַהאַ֜לטן דעם אַפֿיקומן
[BAHÁLTN DEM AFIKÓYMEN]
horseradish: דער כריין
[DER KhREYN]
kitniyot: קי֜טניות
[KÍTNIES]
kosher for passover: כּשר־לפּסח
[KÓShER-LEPÉYSEKh]
macaroon: דאָס מאַקעראָ֜נדל, ־עך
[DOS MAKERÓNDL, -EKh]
matzo: די מצה, ־ות
[DI MÁTSE, -S]
matzo ball: דאָס קניידל, ־עך
[DOS KNEYDL, -EKh]
matzo brei: די געפֿרי֜שטע <געפּרע֜גלטע> מצה; די מצה־ברײַ
[DI GEFRÍShTE <GEPRÉGLTE> MÁTSE; DI MÁTSE-BRAY]
matzo cover: דאָס מצה־טי֜שטעכל, ־עך
[DOS MÁTSE-TÍShTEKhL, -EKh]
matzo meal: דאָס/די מצה־מעל
[DOS/DI MÁTSE-MEL]
matzo meal pancake: דאָס כרעמזל, ־עך
[DOS KhREMZL, -EKh]
Passover: דער) פּסח)
[(DER) PÉYSEKh]
have a Seder: אָ֜פּריכטן <פּראַ֜װע|ן> אַ סדר; סדרן
[ÓPRIKhTN <PRÁVE|N> A SÉYDER; SÉYDERN]
Seder plate: די קערה, ־ות
[DI KÁARE/KÁYRE, -S]
Splitting of the Red Sea: דער) קריעת־ים־סוף)
[(DER) KRÍES-YÁMSUF]
turn over the kitchen: מאַכן די קיך פּסחדיק
[MAKhN DI KIKh PÉYSEKhDIK]
***
Why is this night different from all other nights?
פֿאַר וואָס איז די דאָ֜זיקע נאַכט פֿון פּסח אַ֜נדערש פֿון אַ֜לע נעכט פֿון אַ גאַנץ יאָר?
[FAR VOS IZ DI DÓZIKE NAKhT FUN PÉYSEKh ÁNDERSh FUN ÁLE NEKhT FUN A GANTS YOR?]
She really worked like a dog.
.זי האָט זיך אָ֜נגעהאָ֜רעוועט ווי אַ ייִ֜דענע פֿאַר פּסח
[ZI HOT ZIKh ÓNGEHÓREVET VI A YÍDENE FAR PÉYSEKh.]
He has something entirely else in mind.
ער מיינט נישט די הגדה, נאָר די קניידלעך.
[ER MEYNT NIShT DI HAGÓDE, NOR DI KNÉYDLEKh.]
He’s back in prison.
מ׳האָט אים שוין ווי֜דער אײַ֜נגעזעצט אין חד־גדיא אַרײַן.
[M’HOT IM ShOYN VÍDER ÁYNGEZETST IN KhAD-GÁDYE ARÁYN.]