Palabra de la semana en Yiddish: Peisaj

Verter fun der Vokh – Peysekh

ask the four questions: פֿרעגן די פֿיר קשיות

[FREGN DI FIR KÁShES]

bitter herbs: דער מרור (ל״י); בי֜טערע קרײַ֜טעכצער

[DER MÓRER (sg.); BÍTERE KRÁYTEKhTSER]

break the matzo in half: (אי֜בערברעכן די מצה; צעברע֜כן די מצה (אויף האַלב

[ÍBERBREKhN DI MÁTSE; TSEBRÉKhN DI MÁTSE (AF HALB)]

charoset: דאָס חרוסת

[DOS Kh(A)RÓYS(Y)ES]

dip in salt water: אײַ֜נטונקען אין זאַ֜לצוואַסער

[ÁYNTUNKEN IN ZÁLTSVASER]

Egypt: דאָס) מצרים)

[(DOS) MITSRÁYEM]

Elijah’s cup: אליהו הנבֿיאס כּוס

[ELYÓHU HANÓVIS/ELYENÓVIS KOS]

the Exodus (from Egypt): דער) יציאת־מצרים)

[(DER) YETSÍES-MITSRÁYEM]

drink four cups of wine: אוי֜ס)טרי֜נקען פֿיר כּוסות ווײַן)

[(ÓYS)TRÍNKEN FIR KÓYS(Y)ES VAYN]

Haggadah: די הגדה, ־ות

[DI HAGÓDE, -S]

grate (the) horseradish: אָ֜נרײַבן דעם כריין

[ÓNRAYBN DEM KhREYN]

hide the Afikomen: באַהאַ֜לטן דעם אַפֿיקומן

[BAHÁLTN DEM AFIKÓYMEN]

horseradish: דער כריין

[DER KhREYN]

kitniyot: קי֜טניות

[KÍTNIES]

kosher for passover: כּשר־לפּסח

[KÓShER-LEPÉYSEKh]

macaroon: דאָס מאַקעראָ֜נדל, ־עך

[DOS MAKERÓNDL, -EKh]

matzo: די מצה, ־ות

[DI MÁTSE, -S]

matzo ball: דאָס קניידל, ־עך

[DOS KNEYDL, -EKh]

matzo brei: די געפֿרי֜שטע <געפּרע֜גלטע> מצה; די מצה־ברײַ

[DI GEFRÍShTE <GEPRÉGLTE> MÁTSE; DI MÁTSE-BRAY]

matzo cover: דאָס מצה־טי֜שטעכל, ־עך

[DOS MÁTSE-TÍShTEKhL, -EKh]

matzo meal: דאָס/די מצה־מעל

[DOS/DI MÁTSE-MEL]

matzo meal pancake: דאָס כרעמזל, ־עך

[DOS KhREMZL, -EKh]

Passover: דער) פּסח)

[(DER) PÉYSEKh]

have a Seder: אָ֜פּריכטן <פּראַ֜װע|ן> אַ סדר; סדרן

[ÓPRIKhTN <PRÁVE|N> A SÉYDER; SÉYDERN]

Seder plate: די קערה, ־ות

[DI KÁARE/KÁYRE, -S]

Splitting of the Red Sea: דער) קריעת־ים־סוף)

[(DER) KRÍES-YÁMSUF]

turn over the kitchen: מאַכן די קיך פּסחדיק

[MAKhN DI KIKh PÉYSEKhDIK]

***

Why is this night different from all other nights?

פֿאַר וואָס איז די דאָ֜זיקע נאַכט פֿון פּסח אַ֜נדערש פֿון אַ֜לע נעכט פֿון אַ גאַנץ יאָר?

[FAR VOS IZ DI DÓZIKE NAKhT FUN PÉYSEKh ÁNDERSh FUN ÁLE NEKhT FUN A GANTS YOR?]

She really worked like a dog.

.זי האָט זיך אָ֜נגעהאָ֜רעוועט ווי אַ ייִ֜דענע פֿאַר פּסח

[ZI HOT ZIKh ÓNGEHÓREVET VI A YÍDENE FAR PÉYSEKh.]

He has something entirely else in mind.

ער מיינט נישט די הגדה, נאָר די קניידלעך.

[ER MEYNT NIShT DI HAGÓDE, NOR DI KNÉYDLEKh.]

He’s back in prison.

מ׳האָט אים שוין ווי֜דער אײַ֜נגעזעצט אין חד־גדיא אַרײַן.

[M’HOT IM ShOYN VÍDER ÁYNGEZETST IN KhAD-GÁDYE ARÁYN.]