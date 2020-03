Diario Judío México - acorn: דאָס חזיר־ניסל, ־עך

[DOS KhÁZER-NISL, -EKh]

(begin to) bloom: צעבליִ֜ען זיך; צעצװי֜טע|ן זיך

[TSEBLÍEN ZIKh; TSETSVÍTE|N ZIKh]

blossom (n.): דער קװײט, ־ן; די בלום, ־ען

[DER KVEYT, -N; DI BLUM, -EN]

blossom (v.): קװײ֜טלען; אױ֜פֿבליִען; צעבליִ֜ען זיך

[KVÉYTLEN; ÚFBLIEN; TSEBLÍEN ZIKh]

crocus: דער קראָ֜קוס; דער זאַ֜פֿרען

[DER KRÓKUS; DER ZÁFREN]

garden (n.): דער גאָרטן, ־ס/גע֜רטנער

[DER GORTN, -S/GÉRTNER]

garden (v.): פֿירן אַ גאָרטן; אַ֜רבעטן אין גאָרטן; גע֜רטנערן

[FIRN A GORTN; ÁRBETN IN GORTN; GÉRTNERN]

lawnmower: דער גראָ֜זשנײַדער, ־ס

[DER GRÓZShNAYDER, -S]

mow the lawn: שנײַדן דאָס גראָז

[ShNAYDN DOS GROZ]

plant (n.): דאָס געװי֜קס, ־ן

[DOS GEVÍKS, -N]

plant (v.) (a plant): פֿאַרזע֜צן; פֿאַרפֿלאַ֜נצן

[FARZÉTSN; FARFLÁNTSN]

plant (v.) (seeds): פֿאַרזײ֜ען

[FARZÉYEN]

root: דער וואָרצל, ־ען

[DER VORTSL, -EN]

spring: דער פֿרי֜לינג

[DER FRÍLING]

spring cleaning: די ערבֿ־פּסחדיקע רײ֜ניקונג; דער פֿרי֜לינג־רעמאָ֜נט

[DI ÉREV-PÉYSEKhDIKE RÉYNIKUNG; DER FRÍLING-REMÓNT]

spring fever: דער פֿרי֜לינג־פֿי֜בער

[DER FRÍLING-FÍBER]

in the springtime: פֿרי֜לינג(צײַט)

[FRÍLING(TSAYT)]

squirrel: דער ווע֜ווריק, ־עס; די ווע֜ווערקע, ־ס; דאָס ווע֜ווריקל, ־עך

[DER VÉVRIK, -ES; DI VÉVERKE, -S; DOS VÉVRIKL, -EKh]

In the spring, the days get both warmer and longer.

פֿרי֜לינג װערן די טע֜ג סײַ֜ װאַ֜רעמער סײַ֜ לע֜נגער.

[FRÍLING VERN DI TÉG SÁY VÁREMER SÁY LÉNGER]

In the morning, you can hear various birdsongs.

אין דער פֿרי֜ קען מען הע֜רן פֿאַרשי֜דענע פֿײ֜גל־געזאַ֜נגען.

[IN DER FRÍ KEN MEN HÉRN FARSHÍDENE FÉYGL-GEZÁNGEN]

I like to stand by the window and watch the trees bloom.

איך האָב לי֜ב צו שטײ֜ן בײַם פֿע֜נצטער און זע֜ן די בליִ֜ענדיקע בײ֜מער.

[IKH HOB LÍB TSU ShTÉYN BAM FÉNTSTER UN ZÉN DI BLÍENDIKE BÉYMER]