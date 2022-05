Give your mom a big kiss and a hug!

!גיב דער מאַמען אַ גרויסן קוש און נעם זי אַרום

[GIB DER MÁMEN A GRÓYSN KÚSh UN NEM ZI ARÚM!]

She loves serving her mother breakfast in bed.

זי האָט שטאַרק ליב צו דערלאַנגען <סערווירן> דער מאַמען פֿרישטיק אין בעט‮.‮

[ZI HOT ShTÁRK LIB TSU DERLÁNGEN <SERVÍRN> DER MÁMEN FRÍShTIK IN BET.]

My son gave me a beautiful gift for Mother’s Day.

‮דער זון האָט מיר געגעבן <געשאָנקען> אַ פּרעכטיק שיינע מתּנה צו מוטער(ס)טאָג.

[DER ZÚN HOT MIR GEGÉBN <GEShÓNKEN> A PRÉKhTIK ShÉYNE MATÓNE TSU MÚTER(S)TOG]

