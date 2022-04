When she’s upset, she likes to walk over to the library, pick out a random book, sit down in the reading room and just relax.

‮ווען זי ווערט אויפֿגערעגט האָט זי ליב צוצושפּאַצירן אין ביבליאָטעק, אויסקלײַבן אַ טראַפֿיק ביכל, זיך אַוועקזעצן אינעם לייענזאַל און זיך פּשוט אויסשפּאַנען.

VEN ZI VERT ÚFGEREGT HOT ZI LIB TSÚTSUShPATSÍRN IN BIBLYOTÉK, ÓYSKLAYBN A TRÁFIK BÍKhL, ZIKh AVÉKZETSN ÍNEM LÉYENZAL UN ZIKh PÓShET ÓYSShPANEN.

Click here to read full article.