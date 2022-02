If you decide not to wear any makeup, you can get to sleep in an extra 10-15 minutes every morning. That would total between 60-90 extra hours of sleep a year. Definitely something to think about!

אויב מע באַשליסט זיך בכלל נישט צו שמינקען קען מען אָפּשלאָפֿן אַן איבעריקע צען ביז פֿופֿצן מינוט יעדן אינדערפֿרי. דאָס וואָלט באַטראָפֿן צווישן זעכציק און נײַנציק איבעריקע שעה שלאָף אַ יאָר. בפֿירו‮ש כּדאַי אַ קלער צו טון וועגן דעם!

[OYB ME BAShLÍST ZIKh BIKhLÁL NIShT TSU ShMÍNKEN KEN MEN ÓPShLOFN AN ÍBERIKE TSEN BIZ FUFTSN MINÚT YEDN INDERFRÍ. DOS VOLT BATRÓFN TSVIShN ZÉKhTSIK UN NÁYNTSIK ÍBERIKE ShO ShLOF A YOR. BEFÉYRESh KEDÁY A KLER TSU TUN VEGN DEM!]

Click here to read full article