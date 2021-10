The best time to speak with a financial advisor and make a plan for the future is when things are going well and you have work; later, when you retire or, God forbid, lose your job, it may be too late.

די בעסטע צײַט צו רעדן מיט אַ פֿינאַנציעלן בעל־יועץ און זיך אויסאַרבעטן אַ פּלאַן אויף דער צוקונפֿט איז ווען סע גייט גוט און מע האָט אַרבעט; ערשט שפּעטער, אַז מע פּענסיאָנירט זיך

אָדער פֿאַרלירט חלילה די שטעלע,‮ קער שוין זײַן צו שפּעט.

DI BÉSTE TSAYT TSU REDN MIT A FINANTSYÉLN BALYÓYETS UN ZIKh ÓYSARBETN A PLAN AF DER TSÚKUNFT IZ VEN SE GEYT GUT UN ME HOT ÁRBET; ERShT ShPÉTER, AZ ME PENSYONÍRT ZIKh ÓDER FARLÍRT KhOLÍLE DI ShTÉLE, KER ShOYN ZAYN TSU ShPET.

