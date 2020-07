Diario Judío México - 2020 census: דער צע֜נזוס <די פֿאָ֜לקסצײלונג> פֿון 2020

[DER TSÉNZUS <DI FÓLKSTSEYLUNG> FUN 2020]

civic engagement: די געזע֜לשאַפֿטלעכע בי֜נדונג

[DI GEZÉLShAFTLEKhE BÍNDUNG]

community funding: די פֿינאַנצי֜רונג לטובֿת־הכּלל

[DI FINANTSÍRUNG LETÓYVES-HAKLÁL]

congressional representation: די קאָנגרע֜ס־רעפּרעזענטאַ֜ציע

[DI KONGRÉS-REPREZENTÁTSYE]

data: דאַטן

[DATN]

date of birth: די געבוי֜רן־דאַ֜טע, ־ס

[DI GEBÓYRN-DÁTE, -S]

enumerator/census-taker: דער צע֜נזוסניק, ־⁠עס; דער צע֜נזוס־⁠נע֜מער, ־⁠ס; דער צײ֜לער, ־⁠ס

[DER TSÉNZUSNIK, -ES; DER TSÉNZUS-NÉMER, -S; DER TSÉYLER, -S]

every ten years: יע֜דע <אַ֜לע> צען יאָר

[YÉDE <ÁLE> TSEN YOR

Everyone counts: אַלע רע֜כענען זיך

[ÁLE RÉKhENEN ZIKh]

federal funding allocations: אַסיגני֜רטע פֿעדעראַ֜לע גע֜לטער

[ASIGNÍRTE FEDERÁLE GÉLTER]

hard-to-count neighborhoods: געגנטן וווּ ס׳איז שווער אי֜בערצוציילן

[GEGNTN VU S’IZ ShVER ÍBERTSUTSEYLN]

household: דאָס (הױ֜ז)געזי֜נד, ־⁠ער

[DOS (HÓYZ)GEZÍND, -ER]

mapping: דאָס אוי֜סמאַפּי֜רן

[DOS ÓYSMAPÍRN]

official residence: די אָפֿיציע֜לע וווי֜נונג, ־ען

[DI OFITSYÉLE VÓYNUNG, -EN]

only 50% have self-responded: <נאָר פֿו֜פֿציק פּראָצע֜נט האָבן זיך אַליי֜ן אָ֜פּגערופֿן <געע֜נטפֿערט

[NOR FÚFTSIK PROTSÉNT HOBN ZIKh ALÉYN ÓPGERUFN <GEÉNTFERT>]

respond online/by phone/by mail: אָ֜פּרופֿן זיך <ע֜נטפֿערן> אָנלײַן/טעלעפֿאָ֜ניש/דורך דער פּאָסט

[ÓPRUFN ZIKh <ÉNTFERN> ONLÁYN/TELEFÓNISh/DURKh DER POST]

response rate: <דער פּראָצע֜נט אָ֜פּרופֿן <ע֜נטפֿערס

[DER PROTSÉNT ÓPRUFN <ÉNTFERS>]

self-response: דער אַליי֜ן־אָ֜פּרוף, ־ן

[DER ALÉYN-ÓPRUF, -N]

short questionnaire: דער קו֜רצער פֿרע֜גבויגן, ־ס

[DER KÚRTSER FRÉGBOYGN, -S]

underreporting: דער צו֜ קליי֜נער אָ֜פּרוף

[DER TSÚ KLÉYNER ÓPRUF]

