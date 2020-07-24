Diario Judío México - 2020 census: דער צע֜נזוס <די פֿאָ֜לקסצײלונג> פֿון 2020
[DER TSÉNZUS <DI FÓLKSTSEYLUNG> FUN 2020]
civic engagement: די געזע֜לשאַפֿטלעכע בי֜נדונג
[DI GEZÉLShAFTLEKhE BÍNDUNG]
community funding: די פֿינאַנצי֜רונג לטובֿת־הכּלל
[DI FINANTSÍRUNG LETÓYVES-HAKLÁL]
congressional representation: די קאָנגרע֜ס־רעפּרעזענטאַ֜ציע
[DI KONGRÉS-REPREZENTÁTSYE]
data: דאַטן
[DATN]
date of birth: די געבוי֜רן־דאַ֜טע, ־ס
[DI GEBÓYRN-DÁTE, -S]
enumerator/census-taker: דער צע֜נזוסניק, ־עס; דער צע֜נזוס־נע֜מער, ־ס; דער צײ֜לער, ־ס
[DER TSÉNZUSNIK, -ES; DER TSÉNZUS-NÉMER, -S; DER TSÉYLER, -S]
every ten years: יע֜דע <אַ֜לע> צען יאָר
[YÉDE <ÁLE> TSEN YOR
Everyone counts: אַלע רע֜כענען זיך
[ÁLE RÉKhENEN ZIKh]
federal funding allocations: אַסיגני֜רטע פֿעדעראַ֜לע גע֜לטער
[ASIGNÍRTE FEDERÁLE GÉLTER]
hard-to-count neighborhoods: געגנטן וווּ ס׳איז שווער אי֜בערצוציילן
[GEGNTN VU S’IZ ShVER ÍBERTSUTSEYLN]
household: דאָס (הױ֜ז)געזי֜נד, ־ער
[DOS (HÓYZ)GEZÍND, -ER]
mapping: דאָס אוי֜סמאַפּי֜רן
[DOS ÓYSMAPÍRN]
official residence: די אָפֿיציע֜לע וווי֜נונג, ־ען
[DI OFITSYÉLE VÓYNUNG, -EN]
only 50% have self-responded: <נאָר פֿו֜פֿציק פּראָצע֜נט האָבן זיך אַליי֜ן אָ֜פּגערופֿן <געע֜נטפֿערט
[NOR FÚFTSIK PROTSÉNT HOBN ZIKh ALÉYN ÓPGERUFN <GEÉNTFERT>]
respond online/by phone/by mail: אָ֜פּרופֿן זיך <ע֜נטפֿערן> אָנלײַן/טעלעפֿאָ֜ניש/דורך דער פּאָסט
[ÓPRUFN ZIKh <ÉNTFERN> ONLÁYN/TELEFÓNISh/DURKh DER POST]
response rate: <דער פּראָצע֜נט אָ֜פּרופֿן <ע֜נטפֿערס
[DER PROTSÉNT ÓPRUFN <ÉNTFERS>]
self-response: דער אַליי֜ן־אָ֜פּרוף, ־ן
[DER ALÉYN-ÓPRUF, -N]
short questionnaire: דער קו֜רצער פֿרע֜גבויגן, ־ס
[DER KÚRTSER FRÉGBOYGN, -S]
underreporting: דער צו֜ קליי֜נער אָ֜פּרוף
[DER TSÚ KLÉYNER ÓPRUF]