Diario Judío México - Arc de Triomph: דער טריו֜֜מף־טוי֜ער
[DER TRYÚMF-TÓYER]
Bastille Day: דער פֿע֜רצעטער יו֜לי
[DER FÉRTSETER YÚLI]
champagne: דער שאַמפּאַ֜ניער
[DER ShAMPÁNYER]
crepe: די קרעפּ, ־ן
[DI KREP, -N]
Eiffel Tower: דער איי֜פֿל־טו֜רעם
[DER ÉYFL-TÚREM]
France: דאָס) פֿראַ֜נקרײַך)
[(DOS) FRÁNKRAYKh]
French (language): דאָס פֿראַנציי֜זיש
[DOS FRANTSÉYZISh]
French bread: דער באַגע֜ט, ־ן
[DER BAGÉT, -N]
French Jew: דער פֿראַנצײ֜זישער (געבויגן); דער פֿראַנצײ֜זישער ייִד, ־ן
[DER FRANTSÉYZIShER (declined); DER FRANTSÉYZIShER YID, -N]
Frenchman: דער פֿראַנצוי֜ז, ־ן
[DER FRANTSÓYZ, -N]
French Republic: די פֿראַנציי֜זישע רעפּובלי֜ק
[DI FRANTSÉYZIShE REPUBLÍK]
French Revolution: די פֿראַנציי֜זישע רעוואָלו֜ציע
[DI FRANTSÉYZIShE REVOLÚTSYE]
Frenchwoman: די פֿראַנצױ֜זין <פֿראַנצױ֜זקע>, ־ס
[DI FRANTSÓYZN <FRANTSÓYZKE, -S]
Liberté, egalité, fraternité!: !פֿרײַ֜הייט, גלײַ֜כקייט, ברי֜דערשאַפֿט
[FRÁYHAYT, GLÁYKhKEYT, BRÍDERShAFT!]
military parade: דער מיליטע֜רישער פּאַראַ֜ד, ־ן
[DER MILITÉRIShER PARÁD, -N]
monarchy: די מאָנאַ֜רכיע, ־ס
[DI MONÁRKhYE, -S]
Paris: דאָס) פּאַרי֜ז)
[(DOS) PARÍZ]
political prisoner: (דער מלו֜כה־געפֿאַ֜נגענער (געבויגן
[DER MELÚKhE-GEFÁNGENER (declined)]
quiche: דער קיש, ־ן
[DER KISh, -N]
storm (v.): אײַ֜נ)נע֜מען מיט שטו֜רעם)
[(ÁYN)NÉMEN MIT ShTÚREM]
Vive la France!: !לאַנג לעבן זאָל פֿראַ֜נקרײַך
[LANG LEBN ZOL FRÁNKRAYKh!]