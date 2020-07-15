Diario Judío México - Arc de Triomph: דער טריו֜֜מף־טוי֜ער
[DER TRYÚMF-TÓYER]

Bastille Day: דער פֿע֜רצעטער יו֜לי
[DER FÉRTSETER YÚLI]

champagne: דער שאַמפּאַ֜ניער
[DER ShAMPÁNYER]

crepe: די קרעפּ, ־ן
[DI KREP, -N]

Eiffel Tower: דער איי֜פֿל־טו֜רעם
[DER ÉYFL-TÚREM]

France: דאָס) פֿראַ֜נקרײַך)
[(DOS) FRÁNKRAYKh]

French (language): דאָס פֿראַנציי֜זיש
[DOS FRANTSÉYZISh]

French bread: דער באַגע֜ט, ־ן
[DER BAGÉT, -N]

French Jew: דער פֿראַנצײ֜זישער (געבויגן); דער פֿראַנצײ֜זישער ייִד, ־⁠ן
[DER FRANTSÉYZIShER (declined); DER FRANTSÉYZIShER YID, -N]

Frenchman: דער פֿראַנצוי֜ז, ־ן
[DER FRANTSÓYZ, -N]

French Republic: די פֿראַנציי֜זישע רעפּובלי֜ק
[DI FRANTSÉYZIShE REPUBLÍK]

French Revolution: די פֿראַנציי֜זישע רעוואָלו֜ציע
[DI FRANTSÉYZIShE REVOLÚTSYE]

Frenchwoman: די פֿראַנצױ֜זין <פֿראַנצױ֜זקע>, ־⁠ס
[DI FRANTSÓYZN <FRANTSÓYZKE, -S]

Liberté, egalité, fraternité!: !פֿרײַ֜הייט, גלײַ֜כקייט, ברי֜דערשאַפֿט
[FRÁYHAYT, GLÁYKhKEYT, BRÍDERShAFT!]

military parade: דער מיליטע֜רישער פּאַראַ֜ד, ־ן
[DER MILITÉRIShER PARÁD, -N]

monarchy: די מאָנאַ֜רכיע, ־ס
[DI MONÁRKhYE, -S]

Paris: דאָס) פּאַרי֜ז)
[(DOS) PARÍZ]

political prisoner: (דער מלו֜כה־⁠געפֿאַ֜נגענער (געבויגן
[DER MELÚKhE-GEFÁNGENER (declined)]

quiche: דער קיש, ־ן
[DER KISh, -N]

storm (v.): אײַ֜נ)נע֜מען מיט שטו֜רעם)
[(ÁYN)NÉMEN MIT ShTÚREM]

Vive la France!: !לאַנג לעבן זאָל פֿראַ֜נקרײַך
[LANG LEBN ZOL FRÁNKRAYKh!]

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