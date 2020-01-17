Diario Judío México - Electricity // די עלעקטרע // DI ELÉKTRE
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bulb: דאָס לעמפּל, ־⁠עך
[DOS LEMPL, -EKh]

electric current: דער עלע֜קטרישער שטראָם, ־⁠ען
[DER ELÉKTRIShER ShTROM, -EN]

energy-saving: ענע֜רגיע־⁠שפּאָ֜ר(עװד)יק
[ENÉRGYE-ShPÓR(EVD)IK]

fluorescent: פֿלואָרעסצע֜נטן־…
[FLUORESTSÉNTN-…]

fluorescent light: דאָס פֿלואָרעסצע֜נטן־⁠ליכט
[DOS FLUORESTSÉNTN-LIKhT]

ground (verb): פֿאַרע֜רדיקן
[FARÉRDIKN]

grounding: די פֿאַרע֜רדיקונג
[DI FARÉRDIKUNG]

incandescent: װײַ֜ס)גליִ֜יִק)
[(VÁYS)GLÍIK]

incandescent light: דאָס גלי֜ליכט
[DOS GLÍLIKhT]

LED: דער לי֜כטדיאָ֜ד, ־⁠ן
[DER LÍKhTDYÓD, -N]

lighting: די באַלײַ֜כטונג
[DI BALÁYKhTUNG]

light socket: דאָס לע֜מפּל־⁠בע֜כערל, ־⁠עך; דער פּאַטראָ֜ן, ־⁠ען
[DOS LÉMPL-BÉKhERL, -EKh; DER PATRÓN, -EN]

outlet: דער קאָנטאַ֜קט, ־⁠ן; די ראָזע֜טקע, ־⁠ס
[DER KONTÁKT, -N; DI ROZÉTKE, -S]

plug: דער גאָפּל, ־⁠ען; דאָס (שטע֜פּסל־)גאָ֜פּעלע, ־⁠ך
[DER GOPL, -EN; DOS (ShTÉPSL-)GÓPELE, -Kh]

socket: דער קאָנטאַ֜קט, ־⁠ן; דער/דאָס שטעפּסל, ־⁠ען; די ראָזע֜טקע, ־⁠ס
[DER KONTÁKT, -N; DER/DOS ShTEPSL, -EN; DI ROZÉTKE, -S]

switch: דער אױ֜סשליסער, ־⁠ס
[DER ÓYSShLISER, -S]

watt: דער װאַט, ־⁠ן
[DER VAT, -N]

wire: דער/דאָס דראָט, ־⁠ן
[DER/DOS DROT, -N]

FuenteLeague for Yiddish
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Mameloshn
El yiddish es el lenguaje histórico de los judíos asquenazíes. En sus más de 1000 años de historia, el idioma yiddish se ha llamado de muchas maneras, incluido el nombre tierno "Mameloshn" (lengua materna).

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