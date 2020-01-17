Diario Judío México - Electricity // די עלעקטרע // DI ELÉKTRE
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bulb: דאָס לעמפּל, ־עך
[DOS LEMPL, -EKh]
electric current: דער עלע֜קטרישער שטראָם, ־ען
[DER ELÉKTRIShER ShTROM, -EN]
energy-saving: ענע֜רגיע־שפּאָ֜ר(עװד)יק
[ENÉRGYE-ShPÓR(EVD)IK]
fluorescent: פֿלואָרעסצע֜נטן־…
[FLUORESTSÉNTN-…]
fluorescent light: דאָס פֿלואָרעסצע֜נטן־ליכט
[DOS FLUORESTSÉNTN-LIKhT]
ground (verb): פֿאַרע֜רדיקן
[FARÉRDIKN]
grounding: די פֿאַרע֜רדיקונג
[DI FARÉRDIKUNG]
incandescent: װײַ֜ס)גליִ֜יִק)
[(VÁYS)GLÍIK]
incandescent light: דאָס גלי֜ליכט
[DOS GLÍLIKhT]
LED: דער לי֜כטדיאָ֜ד, ־ן
[DER LÍKhTDYÓD, -N]
lighting: די באַלײַ֜כטונג
[DI BALÁYKhTUNG]
light socket: דאָס לע֜מפּל־בע֜כערל, ־עך; דער פּאַטראָ֜ן, ־ען
[DOS LÉMPL-BÉKhERL, -EKh; DER PATRÓN, -EN]
outlet: דער קאָנטאַ֜קט, ־ן; די ראָזע֜טקע, ־ס
[DER KONTÁKT, -N; DI ROZÉTKE, -S]
plug: דער גאָפּל, ־ען; דאָס (שטע֜פּסל־)גאָ֜פּעלע, ־ך
[DER GOPL, -EN; DOS (ShTÉPSL-)GÓPELE, -Kh]
socket: דער קאָנטאַ֜קט, ־ן; דער/דאָס שטעפּסל, ־ען; די ראָזע֜טקע, ־ס
[DER KONTÁKT, -N; DER/DOS ShTEPSL, -EN; DI ROZÉTKE, -S]
switch: דער אױ֜סשליסער, ־ס
[DER ÓYSShLISER, -S]
watt: דער װאַט, ־ן
[DER VAT, -N]
wire: דער/דאָס דראָט, ־ן
[DER/DOS DROT, -N]