candle the eggs: אוי֜סקלאָרן <אוי֜סקלערן> די איי֜ער

[ÓYSKLORN <ÓYSKLERN> DI ÉYER]

crack an egg: צעשפּאַ֜לטן <אָ֜נקלאַפּן> אַן אײ

[TSEShPÁLTN <ÓNKLAPN> AN EY]

cracked: צעשפּאָ֜לטן

[TSEShPÓLTN]

egg: דאָס איי, ־ער

[DOS EY, -ER]

eggshell: דאָס/די שאָ֜לעכץ, ־ן/־ער

[DOS/DI ShÓLEKhTS, -N/-ER]

fry an egg: צו֜)פּרע֜גלען אַן איי)

[(TSÚ)PRÉGLEN AN EY]

hard-boiled egg: דאָס האַ֜רטע איי, ־ער

[DOS HÁRTE EY, -ER]

omelet: דער אָמלע֜ט, ־ן; דער פֿײַ֜נקוכן, ־ס; די פּרע֜זשעניצע, ־ס

[DER OMLÉT, -N; DER FÁYNKUKhN, -S; DI PRÉZhENITSE, -S]

poached egg: דאָס פֿאַרלױ֜רענע אײ, ־ער

[DOS FARLÓYRENE EY, -ER]

peel the egg: אָ֜פּשיילן דאָס איי

[ÓPShEYLN DOS EY]

soft-boiled egg: דאָס לױ֜זע <שי֜טערע> אײ, ־ער; די מאָטשי֜נקע, ־ס

[DOS LÓYZE <ShÍTERE> EY, -ER; DI MOTShÍNKE, -S]

scrambled eggs: די פּרע֜זשעניצע, ־ס; די יאַיִ֜טשניצע, ־ס

[DI PRÉZhENITSE, -S; DI YAÍTShNITSE, -S]

sunny side up: דאָס זו֜נאײ; דאָס שפּי֜גלאײ; דאָס אָ֜קסנאױג; די אױ֜ג־פּרע֜זשעניצע

[DOS ZÚNEY; DOS ShPÍGLEY; DOS ÓKSNOYG; DI ÓYG-PRÉZhENITSE]

walk on eggshells: גײן אױף אײ֜ער; אַרו֜מגײן אױף די צי֜פּקעס <שפּיץ פֿי֜נגער>׳

[GEYN AF ÉYER; ARÚMGEYN AF DI TSÍPKES <ShPITS FÍNGER>]

white/albumen: דאָס ווײַסל

[DOS VAYSL]

yolk: דאָס גע֜ל(ע)כל, ־עך

[DOS GÉL(E)KhL, -EKh]

The egg hatched: .<דאָס איי֜ האָט זיך אױ֜סגעפּיק(ע)ט <אױ֜סגעבריט

[DOS EY HOT ZIKh ÓYSGEPIK(E)T <ÓYSGEBRIT>]

The chicken laid an egg: .דאָס הינדל האָט געליי֜גט אַן איי

[DOS HINDL HOT GELÉYGT AN EY]