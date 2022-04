The Supernatural/דאָס איבערנאַטירלעכע

[DOS ÍBERNATÍRLEKhE]

I thought I saw an apparition levitating, but it must have just been my imagination.

כ׳האָב עפּעס געמיינט אַז סע שוועבט אַ באַווײַזונ‮ג אין דער לופֿטן, נאָר ס׳האָט זיך מיר, ווײַזט אויס, נאָר געדאַכט.

[Kh’HOB ÉPES GEMÉYNT AZ SE ShVÉBT A BAVÁYZUNG IN DER LÚFTN, NOR S’HOT ZIKh MIR, VAYZT ÓYS, NÓR GEDÁKhT.]

When touching the ouija board, some sixth sense told her she wasn’t alone in the room.

בײַם אָנרירן דאָס סעאַנסברעט האָט איר דער‮ זעקסטער חוש אָנגעזאָגט אַז זי איז נישט אַליין דאָ אינעם צימער.

[BAM ÓNRIRN DOS SEÁNSBRET HOT IR DER ZÉKSTER KhUSh ÓNGEZOGT AZ ZI IZ NIShT ALÉYN DO IN TSÍMER.]

The exorcist tried to conjure the spirit out of the haunted house, but to no avail.

דער באַשווערער האָט געפּרוּווט אַרויס‮רופֿן דעם רוח פֿונעם שדים־הויז, נאָר אומזיסט.

[DER BAShVÉRER HOT GEPRÚVT ARÓYSRUFN DEM RÚEKh FÚNEM ShEYDIM-HOYZ, NOR UMZÍST.]

alien: [דער קסענאָמאָרף, ־ן; דער אַנדערוועלטישער [געבויגן

[DER KSENOMÓRF, -N; DER ANDERVÉLTIShER (inflected)]

apparition: די באַװײַזונג, ־⁠ען; די װײַזגעבונג, ־⁠ען; דאָס דערזעעניש, ־⁠ן

[DI BAVÁYZUNG, -⁠EN; DI VÁYZGEBUNG, -⁠EN; DOS DERZÉENISh, -⁠N]

clairvoyant: דער העלזעער, ־⁠ס

[DER HÉLZEER, -⁠S]

conjure a spirit: <אַפֿערכּישופֿן <אַרױסרופֿן> אַ שד <רוח/גײַסט

[AFÉRKÍShEFN <ARÓYSRUFN> A ShED <RÚEKh/GAYST>]

exorcist: דער באַשװערער, ־⁠ס; דער קליפּות־<דיבוקים־>אַרױסטרײַ בער, ־⁠ס

[DER BAShVÉRER, -⁠S; DER KLÍPES-<DIBÚKIM->ARÓYSTRAYBER, -⁠S]

ghost: דער שד, ־⁠ים; דער רוח, ־⁠ות; דער נישט־⁠גוטער [געבויגן]; דער/דאָס מת, ־⁠ים; דער גײַסט, ־⁠ער

[DER ShED, ShÉYDIM; DER RÚEKh, RÚKhES; DER NIShT-⁠GÚTER (inflected); DER/DOS MES, MÉYSIM; DER GAYST, -⁠ER]

haunted house: דאָס שדים־הויז, ־הײַזער

[DOS ShÉYDIM-HOYZ, -HÁYZER]

levitate (vi.): (שװעבן (אין דער לופֿטן

[ShVÉBN (IN DER LÚFTN)]

magic: דער כּישוף; די מאַגיע

[DER KÍShEF; DI MÁGYE]

otherworldly: יענװעלטיק; פֿון יענער װעלט; נישט פֿון דע֜ר װעלט

[YÉNVELTIK; FUN YÉNER VELT; NIShT FUN DÉR VELT]

ouija board: דאָס/די סעאַנסברעט, ־⁠ער

[DOS/DI SEÁNSBRET, -⁠ER]

out-of-body experience: די חוצגופֿיקע איבערלעבונג, ־ען

[DI KhÚTSGUFIKE ÍBERLEBUNG, -EN]

possessed (by): (באַנומען (פֿון

[BANÚMEN (FUN)]

have a sixth sense: האָבן דעם זעקסטן חוש; האָבן אינטויִציע

[HOBN DEM ZEKSTN KhUSh; HOBN INTUÍTSYE]

supernatural: איבערנאַטירלעך

[ÍBERNATÍRLEKh]

tarot card: דאָס טראָקקאַרטל <טאַראָק־⁠קאַרטל>, ־⁠עך

[DOS TRÓKKARTL <TARÓK-⁠KARTL>, -⁠EKh]

