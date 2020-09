Diario Judío México - blow the shofar: בלאָזן שופֿר

[BLOZN ShÓYFER]

cast off one’s sins: גיין צו תּשליך; אָ֜פּטרייסלען די עבֿירות

[GEYN TSU TÁShLEKh; ÓPTREYSLEN DI AVÉYRES]

Day of Judgment: דער יום־הדין

[DER YOM-HADÍN]

Days of Awe: ימים־נוראָים

[YÓMIM-NERÓYEM]

dip the apple in the honey: אײַ֜נטונקען דעם עפּל אין האָ֜ניק

[ÁYNTUNKEN DEM EPL IN HÓNIK]

Happy New Year!: אַ גוט, געבע֜נטשט יאָר!; לשנה טובֿה תּכּתבֿו!; כּתיבֿה וחתימה טובֿה!; מע זאָל זיך אוי֜סבעטן אַ גוט יאָר

[A GUT, GEBÉNTShT YOR!; LEShÓNE TÓYVE TIKOSÉYVE!; KSÍVE VEKhSÍME TÓYVE!; ME ZOL ZIKh ÓYSBETN A GUT YOR!]

High Holidays: ימים־נוראָים

[YÓMIM-NERÓYEM]

holiday: דער יום־טובֿ, ־ים

[YÓNTEF/YÓNTEV, YONTÓYVIM]

honey: דער האָ֜ניק

[DER HÓNIK]

honey cake: דער האָ֜ניק־לע֜קעך, ־ער

[DER HÓNIK-LÉKEKh, -ER]

New Year’s card: דאָס (ל)שנה־⁠טובֿהלע, ־⁠ך; די (ל)שנה־⁠טובֿה, ־⁠ות

[DOS (LE)ShÓNE-TÓYVELE, -Kh; DI (LE)ShÓNE-TÓYVE, -S]

pomegranate: דער מי֜לגרוים, ־ען

[DER MÍLGROYM, -EN]

repent: תּשובֿה טאָן; שלאָגן זיך על־חטא

[TShÚVE TON; ShLOGN ZIKh ALKhÉT]

Rosh Hashanah: דער ראָש־השנה

[DER ROShEShÓNE]

shofar: דער שופֿר, ־ות

[DER ShÓYFER, ShÓYFRES]

This year, because of COVID-19, the shofar will be blown out-of-doors.

.הײַ֜יאָר וועט מען, צולי֜בן קאָ֜וויד־19־ווי֜רוס, בלאָזן שופֿר או֜נטערן פֿרײַ֜ען הימל

[HÁYYOR VET MEN, TSULÍBN KÓVID-NAYNTSN-VÍRUS, BLOZN ShÓYFER ÚNTERN FRÁYEN HIML.]

Dipping the apple in the honey always reminds me of my childhood.

.דאָס טו֜נקען דעם עפּל אין האָניק דערמאָ֜נט מיך אַ֜לע מאָל אין די קי֜נדער־יאָרן

[DOS TÚNKEN DEM EPL IN HÓNIK DERMÓNT MIKh ÁLE MOL IN DI KÍNDER-YORN.]

Do you prefer matzo balls or noodles in your chicken soup?

?האָט איר לי֜בערשט קניי֜דלעך צי לאָקשן מיט הי֜נדליויך

[HOT IR LÍBERShT KNÉYDLEKh TSI LOKShN MIT HÍNDLOYKh?]

