Diario Judío México - blow the shofar: בלאָזן שופֿר
[BLOZN ShÓYFER]
cast off one’s sins: גיין צו תּשליך; אָ֜פּטרייסלען די עבֿירות
[GEYN TSU TÁShLEKh; ÓPTREYSLEN DI AVÉYRES]
Day of Judgment: דער יום־הדין
[DER YOM-HADÍN]
Days of Awe: ימים־נוראָים
[YÓMIM-NERÓYEM]
dip the apple in the honey: אײַ֜נטונקען דעם עפּל אין האָ֜ניק
[ÁYNTUNKEN DEM EPL IN HÓNIK]
Happy New Year!: אַ גוט, געבע֜נטשט יאָר!; לשנה טובֿה תּכּתבֿו!; כּתיבֿה וחתימה טובֿה!; מע זאָל זיך אוי֜סבעטן אַ גוט יאָר
[A GUT, GEBÉNTShT YOR!; LEShÓNE TÓYVE TIKOSÉYVE!; KSÍVE VEKhSÍME TÓYVE!; ME ZOL ZIKh ÓYSBETN A GUT YOR!]
High Holidays: ימים־נוראָים
[YÓMIM-NERÓYEM]
holiday: דער יום־טובֿ, ־ים
[YÓNTEF/YÓNTEV, YONTÓYVIM]
honey: דער האָ֜ניק
[DER HÓNIK]
honey cake: דער האָ֜ניק־לע֜קעך, ־ער
[DER HÓNIK-LÉKEKh, -ER]
New Year’s card: דאָס (ל)שנה־טובֿהלע, ־ך; די (ל)שנה־טובֿה, ־ות
[DOS (LE)ShÓNE-TÓYVELE, -Kh; DI (LE)ShÓNE-TÓYVE, -S]
pomegranate: דער מי֜לגרוים, ־ען
[DER MÍLGROYM, -EN]
repent: תּשובֿה טאָן; שלאָגן זיך על־חטא
[TShÚVE TON; ShLOGN ZIKh ALKhÉT]
Rosh Hashanah: דער ראָש־השנה
[DER ROShEShÓNE]
shofar: דער שופֿר, ־ות
[DER ShÓYFER, ShÓYFRES]
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This year, because of COVID-19, the shofar will be blown out-of-doors.
.הײַ֜יאָר וועט מען, צולי֜בן קאָ֜וויד־19־ווי֜רוס, בלאָזן שופֿר או֜נטערן פֿרײַ֜ען הימל
[HÁYYOR VET MEN, TSULÍBN KÓVID-NAYNTSN-VÍRUS, BLOZN ShÓYFER ÚNTERN FRÁYEN HIML.]
Dipping the apple in the honey always reminds me of my childhood.
.דאָס טו֜נקען דעם עפּל אין האָניק דערמאָ֜נט מיך אַ֜לע מאָל אין די קי֜נדער־יאָרן
[DOS TÚNKEN DEM EPL IN HÓNIK DERMÓNT MIKh ÁLE MOL IN DI KÍNDER-YORN.]
Do you prefer matzo balls or noodles in your chicken soup?
?האָט איר לי֜בערשט קניי֜דלעך צי לאָקשן מיט הי֜נדליויך
[HOT IR LÍBERShT KNÉYDLEKh TSI LOKShN MIT HÍNDLOYKh?]