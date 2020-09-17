Diario Judío México - blow the shofar: בלאָזן שופֿר
[BLOZN ShÓYFER]

cast off one’s sins: גיין צו תּשליך; אָ֜פּטרייסלען די עבֿירות
[GEYN TSU TÁShLEKh; ÓPTREYSLEN DI AVÉYRES]

Day of Judgment: דער יום־הדין
[DER YOM-HADÍN]

Days of Awe: ימים־נוראָים
[YÓMIM-NERÓYEM]

dip the apple in the honey: אײַ֜נטונקען דעם עפּל אין האָ֜ניק
[ÁYNTUNKEN DEM EPL IN HÓNIK]

Happy New Year!: אַ גוט, געבע֜נטשט יאָר!; לשנה טובֿה תּכּתבֿו!; כּתיבֿה וחתימה טובֿה!; מע זאָל זיך אוי֜סבעטן אַ גוט יאָר
[A GUT, GEBÉNTShT YOR!; LEShÓNE TÓYVE TIKOSÉYVE!; KSÍVE VEKhSÍME TÓYVE!; ME ZOL ZIKh ÓYSBETN A GUT YOR!]

High Holidays: ימים־נוראָים
[YÓMIM-NERÓYEM]

holiday: דער יום־טובֿ, ־ים
[YÓNTEF/YÓNTEV, YONTÓYVIM]

honey: דער האָ֜ניק
[DER HÓNIK]

honey cake: דער האָ֜ניק־לע֜קעך, ־ער
[DER HÓNIK-LÉKEKh, -ER]

New Year’s card:  דאָס (ל)שנה־⁠טובֿהלע, ־⁠ך; די (ל)שנה־⁠טובֿה, ־⁠ות
[DOS (LE)ShÓNE-TÓYVELE, -Kh; DI (LE)ShÓNE-TÓYVE, -S]

pomegranate: דער מי֜לגרוים, ־ען
[DER MÍLGROYM, -EN]

repent: תּשובֿה טאָן; שלאָגן זיך על־חטא
[TShÚVE TON; ShLOGN ZIKh ALKhÉT]

Rosh Hashanah: דער ראָש־השנה
[DER ROShEShÓNE]

shofar: דער שופֿר, ־ות
[DER ShÓYFER, ShÓYFRES]

——

This year, because of COVID-19, the shofar will be blown out-of-doors.
.הײַ֜יאָר וועט מען, צולי֜בן קאָ֜וויד־19־ווי֜רוס, בלאָזן שופֿר או֜נטערן פֿרײַ֜ען הימל
[HÁYYOR VET MEN, TSULÍBN KÓVID-NAYNTSN-VÍRUS, BLOZN ShÓYFER ÚNTERN FRÁYEN HIML.]

Dipping the apple in the honey always reminds me of my childhood.
.דאָס טו֜נקען דעם עפּל אין האָניק דערמאָ֜נט מיך אַ֜לע מאָל אין די קי֜נדער־יאָרן
[DOS TÚNKEN DEM EPL IN HÓNIK DERMÓNT MIKh ÁLE MOL IN DI KÍNDER-YORN.]

Do you prefer matzo balls or noodles in your chicken soup?
?האָט איר לי֜בערשט קניי֜דלעך צי לאָקשן מיט הי֜נדליויך
[HOT IR LÍBERShT KNÉYDLEKh TSI LOKShN MIT HÍNDLOYKh?]

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