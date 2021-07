Wimbledon is the oldest tennis tournament in the world and is widely regarded as the most prestigious. Which players are you rooting for?

‮דער ווימבלדאָן־טשעמפּיאָנאַט‮ איז דער עלטסטער טעניס־טורנע אויף‮‮ דער וועלט און ווערט פֿאַררעכנט פֿאַרן‮ סאַמע פּרעסטיזשיקסטן. וועלעכע שפּילערס ווילט איר‮ זאָלן געווינען?

[DER VÍMBLDON-TShEMPYONÁT IZ DER ÉLTSTER TÉNIS-TURNÉ AF DER VELT UN VERT FARRÉKhNT FARN SÁME PRESTÍZhIKSTN. VÉLEKhE ShPÍLERS VILT IR ZOLN GEVÍNEN?]

ace: די אײס, ־⁠עס; דאָס אײנסטל, ־⁠עך

[DI EYS, -ES; DOS EYNSTL, -EKh]

advantage: די פֿאָרהאַנט, ...הענט; דער אַװאַנטאַזש, ־⁠ן

[DI FÓRHANT, ...HENT; DER AVANTÁZh, -N]

backhand: די הינטערהאַנט; דער הינטערפֿיר

[DI HÍNTERHANT; DER HÍNTERFIR]

baseline: די באַזע־⁠ליניע, ־⁠ס

[DI BÁZE-LÍNYE, -S]

deuce: דער דיוס, ־⁠ן; דער גלײַכער חשבון

[DER DYÚS, -N; DER GLÁYKhER KhEZhBM]

doubles: דער פּאָרנמאַטש

[DER PÓRNMATSh]

forehand: די פֿעדערהאַנט; דער פֿעדערפֿיר

[DI FÉDERHANT; DER FÉDERFIR]

love (n.): נול; נישטל

[NUL; NIShTL]

match: דער מאַטש, ־⁠ן

[DER MATSh, -N]

My serve!: !איך סערוויר

[IKh SERVÍR!]

net: די נעץ, ־⁠ן

[DI NETS, -N]

play backhand: קלאַפּן ‹שיסן› מיט דער הינטערהאַנט

[KLAPN MIT DER HÍNTERHANT]

play doubles: שפּילן פּאָרװײַז

[ShPILN PÓRVAYZ]

play forehand: קלאַפּן ‹שיסן› מיט דער פֿעדערהאַנט

[KLAPN MIT DER FÉDERHANT]

play mixed doubles: שפּילן אין געמישטע פּאָרן

[ShPILN IN GEMÍShTE PORN]

play singles: שפּילן סאָלאָ

[ShPILN SÓLO]

point: דער פּונקט, ־⁠ן

[DER PUNKT, -N]

serve: סערװירן; דערלאַנגען

[SERVÍRN; DERLÁNGEN]

set: די רונדע, ־⁠ס; דער גאַנג, גענג

[DI RÚNDE, -S; DER GANG, GENG]

singles: דער סאָלאָמאַטש, ־⁠ן

[DER SÓLOMATSh, --N]

tennis: דער טעניס

[DER TÉNIS]

tennis ball: דער טעניסבאָל, ־⁠ן; דאָס טעניסל, ־⁠עך

[DER TÉNISBOL, -N; DOS TÉNISL, -EKh]

tennis court: דער טעניספּלאַץ, ...פּלעצער

[DER TÉNISPLATS, ...PLETSER]

tennis game: די/דאָס טעניסשפּיל, ־ן

[DI/DOS TÉNISShPIL, -N]

tennis racket: די טעניס־⁠ראַקעטקע, ־⁠ס

[DI TÉNIS-RAKÉTKE, -S]

volley (n.): דער זאַלפּ, ־ן

[DER ZALP, -N]

volley (v.): זאַלפּעװע|ן; אַריבערשיסן

[ZÁLPEVE|N; ARÍBERShISN]