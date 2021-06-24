הערט זיך צו צו אַ זעלטן ייִדיש ליד וועגן קינדערלעך וואָס שפּילן זיך בײַם ים.
[HERT ZIKh TSÚ TSU A ZELTN YIDISh LID VEGN KÍNDERLEKh VOS ShPILN ZIKh BAM YAM]
Listen to a rare Yiddish song about children playing at the beach.
(Mark Olf, “Bam Breg Yam”, Yiddish Folksongs for Children, 1960)
bathing suit: (דער באָדקאָסטיו֜ם, ־ען; שװימקעס (ל״ר
[DER BÓDKOSTYÚM, -EN; ShVÍMKES (pl.)]
beach: די פּלאַזשע, ־ס; דער ברעג ים
[DI PLÁZhE, -S; DER BREG YAM]
go to the beach: פֿאָרן <גיין> צום (ברעג) ים
[FORN TSUM (BREG) YAM]
beach bum: דער פּלאַזשעניק, ־עס
[DER PLÁZhENIK, -ES]
beach towel: דער פּלאַזשע־האַנטעך, ־ער
[DER PLÁZhE-HÁNTEKh, -ER]
beach umbrella: דער ים־שירעם, ־ס
[DER YAM-ShIREM, -S]
flipflops: דער פֿינגערשוך, ...שיך
[DER FÍNGERShUKh, ...ShIKh]
float (vi.): שװימען; טראָגן <האַלטן> זיך אױפֿן װאַסער
[ShVÍMEN; TROGN ZIKh AFN VÁSER]
goggles: װאַסער־ברילן; שװימברילן
[VÁSER-BRILN; ShVÍMBRILN]
ice cream: (דער אײַזקרעם; די מאַראָזשענע; ליאָדעס (ל״ר
[DER ÁYZKREM; DI MARÓZhENE; LYÓDES (pl.)]
sandcastle: דאָס זאַמדשלעסל, ־עך; דער זאַמדשלאָס, ...שלעסער
[DOS ZÁMDShLESL, -EKh; DER ZÁMDShLOS, ...ShLESER]
summer: דער זומער, ־ן/־ס
[DER ZÚMER, -N/-S]
in/during the summer: זומער(צײַט); זומערלעב
[ZÚMER(TSAYT); ZÚMERLEB]
sun: די זון, ־ען
[DI ZUN, -EN]
in the sun: אױף דער זון
[AF DER ZUN]
sunglasses: זונברילן
[ZÚNBRILN]
sunscreen: דאָס זונשמירעכץ, ־ן
[DOS ZÚNShMIREKhTS, -N]
swim: שווימען
[ShVÍMEN]
swimming pool: דער שװימבאַסײן, ־ען; די שװימערײַ, ־ען
[DER ShVÍMBASEYN, -EN; DI ShVIMERÁY, -EN]
swim the backstroke: שװימען נאַזנדיק
[ShVÍMEN NÁZNDIK]
swim the crawl: לײגן קלאַפֿטער
[LEYGN KLÁFTER]