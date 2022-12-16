Los animales hablan en yiddish

animal talk:

בעלי־חיים־קולות

[BÁLE-KhÁYEM-KÓYLES]

bird:

דער פֿויגל, פֿייגל/ דאָס פֿייגעלע, ־ך

[DER FOYGL, FEYGL; DOS FÉYGELE, -Kh]

!(טרילערן/טשיריקע|ן/צוויטשע(ר)ן: טשיר־טשיר! צוויט(ש

[TRÍLERN/TShIRÍKE|N/TSVÍTShE(R)N: TShIR-TShIR! TSVIT! TSVITSh!]

cat:

די קאַץ, קעץ/ דאָס קעצעלע, ־ך

[DI KATS, KETS; DOS KÉTSELE, -Kh]

!מיואַקע|ן: מיאַו [meow]

[MYÁUKE|N: MYÁU!]

!מורקע|ן: מרררר [purr]

[MÚRKE|N: MRRR!]

chicken:

די הון, הין/ דאָס הינדל, ־עך/ דאָס הינדעלע, ־ך

[DI HUN, HIN/ DOS HINDL, -EKh/ DOS HÍNDELE, -Kh]

קוו‮אָקע|ן: קוואָ־קוואָָ!

[KVÓKE|N: KVO-KVO!]

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