Los animales hablan en yiddish
animal talk:
בעלי־חיים־קולות
[BÁLE-KhÁYEM-KÓYLES]
bird:
דער פֿויגל, פֿייגל/ דאָס פֿייגעלע, ־ך
[DER FOYGL, FEYGL; DOS FÉYGELE, -Kh]
!(טרילערן/טשיריקע|ן/צוויטשע(ר)ן: טשיר־טשיר! צוויט(ש
[TRÍLERN/TShIRÍKE|N/TSVÍTShE(R)N: TShIR-TShIR! TSVIT! TSVITSh!]
cat:
די קאַץ, קעץ/ דאָס קעצעלע, ־ך
[DI KATS, KETS; DOS KÉTSELE, -Kh]
!מיואַקע|ן: מיאַו [meow]
[MYÁUKE|N: MYÁU!]
!מורקע|ן: מרררר [purr]
[MÚRKE|N: MRRR!]
chicken:
די הון, הין/ דאָס הינדל, ־עך/ דאָס הינדעלע, ־ך
[DI HUN, HIN/ DOS HINDL, -EKh/ DOS HÍNDELE, -Kh]
קוואָקע|ן: קוואָ־קוואָָ!
[KVÓKE|N: KVO-KVO!]
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