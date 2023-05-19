Palabras Yiddish de la semana: Dolor de Estómago

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Palabras Yiddish de la semana: Dolor de Estómago

Antiácido: דאָס אַנטיזײַערס; דאָס זײַערס־⁠מיטל, ־⁠ען

[DOS ANTIZÁYERS; DOS ZÁYERS-⁠MITL, -⁠EN]

Hacerse una colonoscopia: דורכמאַכן אַ קאָלאָנאָסקאָפּיע


[DÚRKhMAKhN A KOLONOSKÓPYE]

estar estreñido: האָבן אַ האַרטן מאָגן <לײַב>; לײַדן פֿון/אױף עצירות

[HOBN A HARTN MOGN ; LAYDN FUN/AF ATSÍRES]

estreñimiento: די פֿאַרהאַלטונג; דער האַרטער מאָגן; דאָס האַרטע לײַב; דאָס עצירות; די פֿאַרשטאָפּונג

[DI FARHÁLTUNG; DER HÁRTER MOGN; DOS HÁRTE LAYB; DOS ATSÍRES; DI FARSHTOPUNG]

diarrea: דער לױזער מאָגן; דאָס לױפֿעניש; דער שילשול; דאָס לאַקסירעכץ; דאָס לױזע לײַב

[DER LÓYZER MOGN; DOS LÓYFENISh; DER SHILSHL; DOS LAKSÍREKhTS; DOS LÓYZE LAYB]

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