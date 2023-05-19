Palabras Yiddish de la semana: Dolor de Estómago

Antiácido: דאָס אַנטיזײַערס; דאָס זײַערס־מיטל, ־ען
[DOS ANTIZÁYERS; DOS ZÁYERS-MITL, -EN]
Hacerse una colonoscopia: דורכמאַכן אַ קאָלאָנאָסקאָפּיע
[DÚRKhMAKhN A KOLONOSKÓPYE]
estar estreñido: האָבן אַ האַרטן מאָגן <לײַב>; לײַדן פֿון/אױף עצירות
[HOBN A HARTN MOGN ; LAYDN FUN/AF ATSÍRES]
estreñimiento: די פֿאַרהאַלטונג; דער האַרטער מאָגן; דאָס האַרטע לײַב; דאָס עצירות; די פֿאַרשטאָפּונג
[DI FARHÁLTUNG; DER HÁRTER MOGN; DOS HÁRTE LAYB; DOS ATSÍRES; DI FARSHTOPUNG]
diarrea: דער לױזער מאָגן; דאָס לױפֿעניש; דער שילשול; דאָס לאַקסירעכץ; דאָס לױזע לײַב
[DER LÓYZER MOGN; DOS LÓYFENISh; DER SHILSHL; DOS LAKSÍREKhTS; DOS LÓYZE LAYB]
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