Uno de mis mejores recuerdos cuando era niña era ir a la playa con mi abuela, nadar en el agua salada, recolectar conchas marinas,construir castillos de arena e inevitablemente, quemarse con el sol.

צווישן מײַנע וואַרעמסטע זכרונות מיידלווײַז איז געווען דאָס גיין צום ים מיט דער באָבען, שווימען אינעם זאַלציקן וואַסער, זאַמלען ים־שי‮סעלעך, בויען זאַמדשלעסלעך, און – ווי ס׳האָט זיך שטענדיק געטראָפֿן – ווערן אָפּגעברענט פֿון דער זון

:מאַרק אָלף זינגט וועגן קליינע קינדערלעך בײַם ברעג ים

Marc Olf sings about little children at the beach:

bathing suit: (דער באָדקאָסטיום, ־ען; שווימקעס (ל״ר

[DER BÓDKOSTYÚM, -EN; ShVÍMKES (pl.)]

beach: די פּלאַזשע, ־⁠ס; דער ברעג ים

[DI PLÁZhE, -S; DER BREG YAM]

body-surfing: דאָס גוף־⁠אינדלערײַ; דאָס אינדלען זיך אָן אַ ברעט

[DOS GÚF-⁠INDLERÁY; DOS ÍNDLEN ZIKh ON A BRET]

high tide: דער צופֿלייץ

[DER TSÚFLEYTS]

low tide: דער אָפּפֿלײץ; דאָס פֿלאַכװאַסער

[DER ÓPFLEYTS; DOS FLÁKhVASER]