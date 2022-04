The youngest child at the Seder table usually asks the Four Questions.

געוויינטלעך פֿרעגט די פֿיר קשיות דאָס ייִנגסטע קינד בײַם סדר־טיש.‮

[GEVÉYNTLEKh FREGT DI FIR KÁShES DOS YÍNGSTE KIND BAM SÉYDER-TISh.]

In every generation Jews should remember that we were slaves in Egypt.

אין יעדן דור דאַרפֿן ייִדן געדענקען אַז מיר זענען געווען שקלאַפֿן אין מצרים.‮

[IN YÉDN DÓR DARFN YÍDN GEDÉNKEN AZ MIR ZÉNEN GEVÉN ShKLÁFN IN MITSRÁYEM.]

