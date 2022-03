The nursing mother was so happy when her husband started to feed the baby with a bottle.

די זייגערין האָט זיך אַזוי דערפֿרייט ווע‮ן איר מאַן האָט אָנגעהויבן געבן דעם קינד דאָס פֿלעשל.

[DI ZÉYGERN HOT ZIKh AZÓY DERFRÉYT VEN IR MÁN HOT ÓNGEHOYBN

GEBN DEM KÍND DOS FLÉShL.]

The baby lay in her crib and laughed at the colorful mobile.

דאָס פּיצעלע איז געלעגן א‮ין וויג און געשמײכלט אױפֿן קאָליריקן מאָבילעכל.

[DOS PÍTSELE IZ GELÉGN IN VÍG UN GEShMÉYKhLT AFN KOLÍRIKN MOBÍLEKhL.]

Little children don’t let you sleep; big ones don’t let you live. [Yiddish saying]

קליינע קינדער לאָזן ניש‮ט שלאָפֿן; גרויסע קינדער לאָזן נישט לעבן.

[KLÉYNE KÍNDER LOZN NIShT SHLÓFN; GRÓYSE KÍNDER LOZN NIShT LÉBN...]

