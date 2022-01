Oy el segundo diya del anyo 2022, vemos en las televizyones lo ke se esta pasando en muestra sivdad. El governo esta kontra la Munisipalidad d’Estanbol porke achetaron syertas personas ke no son kasher. La Munisipalidad dize ke para kada mueva persona demandan la opinion del Ministerio de Interior porke eyos son responsavle de estas enterogasyones. De la otra vanda estan demandando de ke no achetaron los muevos profesores a las eskolas. I azyendo un egzamen oral, dyeron karar komo keren. Reelmente todo esta politiko i ay munchas kestyones ke se deven de demandar. De una vanda los ke lavoran resivyeron una kuantidad bastante alta para sus salaryos. Ma unos kuantos diyas despues, vyeron altura en el presyo de elektrisitad, de gaz natural, de fuel oil i de benzina, i todo modo de enerjia. En los marketes vemos ke los presyos estan trokando kada diya. Mizmo el presyo ke pagamos para las arabas en los pontes i en los kaminos rapidos pujo bastante. I esto todo es una dezgrasia para todos los ke lavoran i ke tyenen un salaryo determinado.

No ay una grande diferensya en el mundo. Vemos la gerra entre la Rusia i la Amerika. Esta gerra es para la Ukranya. No saven kualo azer. A la fin los dos prezidentes dyeron karar de avlar el diya dalkavo del anyo para tener repozo en los primeros diyas del anyo. Kualo izyeron? Avlaron komo no pueden azer pas. En el mundo entero tenemos problemes de enflasyon. En kada payis vemos ke todos los presyos se estan elevando. El mas grande problem es kreyo la mankura de todo modo de kozas de komer. De trigo, de todo modo de sereales. Vemos mizmo ke tenemos problemes para topar el asukar. Todos saven ke kon la sekura tenemos una rekolta mas prove de las frutas i de los zarzavates. La Turkiya era el payis ande se kultiva todo modo de zarzavates. Ma kon las fraguas alkansimos a abandonar munchos terenos de agrikultura i preferimos fraguar apartamentos o fabrikas para produzir syertos materyales industriales.

No kreo ke los payizes sivilisados se komportan de la mizma manera. Kuando vijitash la Olanda vesh ke en kada punto de tyerra se topa una kultivasyon. I reushen a sembrar kada punto de tyerra. Un payis muy chiko komo la Olanda ke tyene una superfisia serka de 1/20 en de la Turkiya es kapache de eksportar mas munchas zarzavates, frutas i rozas ke muestro payis.

Orozamente i malorozamente tengo un echo ande esto lavorando. Estamos azyendo la produksion de ilos para el tekstil. A los mansevos, devo de rekomendarles de azer echo de agrikultura. La Turkiya tyene bastantes kampos para sembrar. I kon metodes modernas, deven de sembrar estos kampos para ke la djente ke bive en Turkiya i en el Mundo no vean dinguna provedad.

Reelmente kero azer este echo porke el avenir de la umanidad es la agrikultura.