Pierre-François veil succède à David de Rothschild à la Présidence de la fondation pour la Mémoire de la Shoah

Pierre-François Veil a été élu lundi 10 juillet 2023, Président de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (FMS) dont il était jusqu’à présent vice-président, aux côtés de Serge Klarsfeld. Il succède à David de Rothsc

Le Crif adresse ses félicitations et voeux de succès à Pierre-François Veil et exprime ses remerciements et félicitations à David de Rothschild pour l’ensemble du travail qu’il a accompli à la tête de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah pendant seize ans.

Francis Kalifat, Président d’honneur du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a été élu trésorier de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Le Crif exprime ses voeux de réussite à Francis Kalifat.

Annette Wieviorka a par ailleurs été élu vice-Présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Le Crif lui adresse également tous ses voeux de réussite.

hild. Francis Kalifat, Président d’honneur du Crif a quant a lui été nommé trésorier de la FMS.