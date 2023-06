Prix Max Cukierman 2023 – Centre d’Art et de Culture Juive

PRIX A ÉTÉ FONDÉ EN 1982 PAR LES FILS DE MAX CUKIERMAN, ROGER ET HENRI, POUR PERPÉTUER LE SOUVENIR DE LEUR PÈRE ET DE SON ATTACHEMENT À LA CULTURE YIDDISH.

Le prix est décerné chaque année à une personnalité, qui contribue à la promotion

de la langue et de la culture yiddish.

Cette année le Prix Max Cukierman est remis à l’écrivain Erri De Luca

Ecrivain italien né à Naples, Erri De Luca est un homme de convictions. Il s’engage dès la fin de ses études secondaires dans la vie politique de son pays en rejoignant le mouvement « Lotta continua ».

Par la suite, il décide de s’engager dans des missions humanitaires en Afrique et en Bosnie. C’est à ce moment-là qu’il découvre la Bible, se passionne pour l’Ancien Testament et décide d’apprendre l’hébreu pour mieux en apprécier la teneur.

Par la suite, Erri De Luca commence à porter un intérêt tout particulier à la langue yiddish grâce à sa littérature puis se fascine pour sa musique et sa culture en général qu’il fait sienne. Ayant étudié cette langue, De Luca traduit des textes de poètes juifs, écrit plusieurs ouvrages sur la langue yiddish, ainsi que des recueils. En tant qu’écrivain il trouve au travers de la littérature yiddish une source d’inspiration pour son propre travail.

Sa passion pour le yiddish est une expression de son engagement en faveur de la diversité culturelle et de la préservation des langues minoritaires. Pour lui, la langue yiddish est une partie importante de la culture juive européenne, et sa sauvegarde après la Shoah est essentielle pour préserver l’héritage culturel de cette communauté. C’est pour cela qu’à chacune de ses interventions en public, il met l’accent sur cette culture yiddish et sa langue.

Il obtient le prix Femina étranger en 2002 pour « Montedidio » et le Prix européen de littérature en 2013.

Après la remise du prix

PROGRAMME ARTISTIQUE

Erri De Luca chantera quelques chansons yiddish a cappella

Denis Cuniot en duo piano clarinette avec Yannick Thépault.

Au programme, des oeuvres en hommage à la culture yiddish des compositeurs Maurice Ravel, Dmitri Chostakovitch et Joachim Stutchevski.