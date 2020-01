Diario Judío México - …Y a propósito del antisemitismo cada vez más fuerte en diferentes partes del mundo escribo estas letras.

Uno pudiera pensar que en pleno siglo XXI en el año 2020 donde la tecnología a teniendo enormes avances; todavía sean más grandes la ignorancia y la estupidez que la capacidad del ser humano para tener compasión.

Hace más de 70 años, 6 millones de judíos murieron en el holocausto.

Aún es inaudito que personas relativamente “cultas”, nieguen la muerte de todos estos judíos y las no cultas, más todavía.

Porque a la gente no le gusta ver que los judíos han tenido que ser víctimas de una serie de atrocidades.

Por cierto, ¿No acabamos de pasar Pésaj? a propósito de ¿atrocidades? dónde salimos de la esclavitud después de 400 años.

Es como no querer reconocer que hubo una matanza planificada y estratégicamente dirigida en contra de los judíos de Europa por parte de la Alemania Nazi. Es un tema que les incomoda a muchos y lo quieren minimizar. Pero la verdad es esa: mataron a 6 millones de personas inocentes.

En diferentes partes del mundo hay cualquier organismo ó mentalidad anti judía.

En la actualidad uno puede ver en las noticias todos los ataques que hay en contra del Estado de Israel tanto de manera real: con cohetes dirigidos, como el boicot académico, como el término que ahora usan para referirse a Israel “el apartheid”, etc.

Pareciera que la gente no tiene memoria y que la historia no se recuerda como es.

Pero cada una de estas acciones van claramente encaminadas a atacar al pueblo judío, no sólo al Estado de Israel.

Es increíble y absurdo las barbaries que ocurren en los países árabes en contra de Israel y también de países “libres”.

Pero el mundo no hace nada…hasta la antes respetable ONU ahora sirve para muy poco.

Siria por poner un ejemplo sigue teniendo uno de sus peores momentos y aún así se le echa la culpa…a los judíos.

Hace unos días leí en Diario Judío, a un iraquí que escribió en algún periódico, que todas las guerras que ha habido en el mundo las han comenzado los judíos. Este es un claro ejemplo del oscurantismo y de la estupidez, agregado por supuesto el odio en contra de la gente judía.

No hay ni siquiera argumentos válidos consistentes y sólidos que respondan a una teoría como esta.

Pero lo que me queda más que claro es que el pueblo judío ha sido el chivo expiatorio de los países del mundo. Ya que en todos y cada uno a habido algún tipo de ataque, en algún momento de la historia ya sea historia antigua o en la situación actual.

¿Quién tiene la culpa de todo? los judíos.

Aún cuando en muchísimos lugares en que ni siquiera hubo presencia judía, ¿quien tenía la culpa? Los judíos.

Hay un odio descarado, desenfrenado y completamente abierto de ciertos países hacia Israel y a los judíos.

Pero existe también otra situación aparentemente menos directa que ocurre con gente de mentalidad más “conservadora”. Esto en realidad lo único que oculta es el odio o desprecio que siente muchas personas hacen los judíos, pero de forma menos directa.

En estos mismos días leí otro artículo que realmente me ardió la sangre. Fue leer que el parlamento de Estados Unidos va a resolver si Jerusalén es o no es la capital de Israel, ¿Quiénes son estas personas? ¿con que derecho se sienten para decidir a más de 20,000 km de distancia algo que ni les ha tocado vivir, no les ha tocado luchar y ni siquiera está dentro de su país?

Que se ocupen de sus cosas, que se ocupen de las situaciones que están mal en Estados Unidos.

Ciertamente antes el mandato del presidente Obama Estados Unidos era el principal aliado de Israel, ahora las cosas han cambiado.

Veo con tristeza como han podido pasar 4000 años de historia judía y la historia se vuelve a repetir una y otra vez.

Sólo que ahora de tiene una cara más sofisticada: en Facebook en Twitter, en Messenger, en Internet, en Google, etc. existen tantas herramientas tecnológicas y llegan en cuestión de segundos a cualquier parte del mundo y a muchísima gente. Eso sí es un cambio pero es un cambio para mal: porque la mayoría de las veces está deformada la información.

Hace más de 60 años el mundo no vio o no quiso ver lo que ocurría en Europa con los judíos…total a muchos que les importaba.

A pesar de que sí hubo gente no judía que salvó muchas vidas, se les reconoce su humanidad y valentía ante los hechos tan aplastantes, como por ejemplo: a Oskar Schindler, un hombre de negocios alemán que salvó miles de vidas, arriesgando la suya propia. Otro ejemplo es el de Irena Sendler una enfermera Polaca que salvó a más de 2,500 niños. Por su valentía también vale reconocer a Gilberto Bosques, el cónsul de México que salvó muchas otras vidas. Y como estos existieron gentes que ampararon y protegieron de la muerte a otros más.

Pero tuvo que pasar una catástrofe de magnitud de 6 millones de vidas para que viera el mundo con asombro lo que los nazis habían hecho con los judíos de todos los países europeos: el daño había sido enorme. Qué triste realidad, esperar siempre lo peor, para hacer algo.

Hace poco tuve que ayudar a mi hijo Moy en un proyecto de La Shoa, y tuve que enseñarle algunas imágenes, se quedó asombrado por un segundo y al momento se soltó a llorar, ¿porque mamá?, ¿qué hicieron estas personas y niños para matarlos así?…me partió el alma, lo abracé lo más que pude, porque para esas preguntas no hay una respuesta lógica, racional, humana que explique lo que ocurrió ahí.

Ahora en la actualidad el mismo antisemitismo es igualmente atroz, quizá en cierto sentido peor que nunca: por la velocidad en la que viajan las noticias y la forma en la que las desvirtúan, ¿que acaso ya no quedan hombres de bien? ¿países de bien?

Me parece que en muchos lugares les interesa un cacahuate si los judíos se quedan sin país, sin derechos, sin historia. ¿acaso no se dan cuenta que con eso se repite la historia?, ¿no fue así como los Egipcios, los Alemanes, los Españoles, todos los imperios que existieron e hicieron igualmente de todo para dejar al pueblo judío sin nada? La diferencia que hay como dije, es simplemente con un matiz nuevo: el odio y la ignorancia más acumulada.

Esperemos que la gente buena, que las organizaciones realmente valiosas y que las personas que deseen ayudar a Israel, a los judíos del mundo para ver que sí existe esperanza y que hay humanidad en mayor número, en calidad humana, para así poder contrarrestar todo este antisemitismo que cada día está más potente.

Pero lo que nos queda claro como judíos: es que esto no se repite, no lo olvidamos para que no ocurra nuevamente…el sufrimiento ya sido bastante. Lo que se les olvida a muchos anti judíos, es que el judío justamente mantiene la esperanza, la dignidad, la fuerza, resistencia e inteligencia para salir adelante: siempre adelante. Sintiéndonos orgullosos de nuestro judaísmo.

D´s bendiga Israel y cada uno de los judíos del mundo.

Never again!

Mary Miserachi

Psicóloga y Coach Personal en Desarrollo Humano.

