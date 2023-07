Sauvons la synagogue Copernic de la destruction ! Save Paris’ Copernic Synagogue!

URGENT : l’autorisation de démolition totale de la synagogue de la rue Copernic (16e arr.) avec sa salle de culte Art déco vient d’être accordée (juin 2023). Lisez le communiqué des associations de défense du patrimoine. Le combat s’organise. Nous saisissons un grand cabinet d’avocats spécialiste des questions d’urbanisme et d’environnement afin d’empêcher les travaux de commencer. Soutenez notre action en justice en faisant un don défiscalisable à 66%. Adhérez à notre association. Lisez et signez la pétition ci-dessous.



Une démolition intégrale est prévue pour la synagogue de la rue Copernic, dans le 16ᵉ arr. de Paris. Le 21 octobre 2021, le conseil d’administration de l’ULIF-Copernic (association propriétaire) et le cabinet d’architectes Valode et Pistre, chargé de « restructurer » l’édifice centenaire, ont déposé une demande de permis de démolition totale de de la maison.

Sans égard pour le patrimoine mémoriel et Art Déco de la salle de culte historique (un des deux seuls patrimoines Art déco synagogaux en France), il s’agît pour eux de construire à sa place un nouveau centre communautaire à l’architecture ostentatoire en rupture totale avec l’harmonie haussmannienne de la rue Copernic.

La non-protection actuelle de ce bâtiment est le fruit d’une double méconnaissance, tant de la part des instances compétentes que de la plupart des membres de l’ULIF. Plusieurs historiens d’art et d’architecture de renom ont pourtant souligné son intérêt (voir en bas du texte). L’Association pour la Protection du Patrimoine de Copernic (APPC) se bat depuis cinq ans pour une restauration par des architectes du patrimoine confirmés et un classement par la DRAC. Elle est constituée de fidèles de la synagogue ainsi que de défenseurs du patrimoine.

Bien entendu, nous sommes favorables à toute démarche visant à la sécurisation et à l’embellissement du lieu, mais nous nous opposons fermement à la démolition intégrale de la synagogue emblématique historique.

D’autres communautés parisiennes (La Victoire, N.D.-de-Nazareth), qui ont souhaité rénover et aménager leurs espaces, ont eu le plus grand soin de ne pas détériorer leur patrimoine architectural. Pourquoi pas Copernic !

L’enjeu est aussi tout symbolique. Comment supporter que cette synagogue, qui a survécu à deux attentats, en 1941 et en 1980, soit aujourd’hui démolie ? Pire, ce projet est mené au nom des générations futures, comme si le judaïsme devait se dépouiller de son histoire pour mieux accueillir ses nouveaux venus sur un terreau vierge.

C’est selon nous un contresens. Car si le judaïsme libéral se doit d’être tourné vers l’avenir, il cessera d’être juif s’il piétine l’héritage dont il est dépositaire. Ce tribut, empreint de souvenirs de joie comme de douleur, imprègne l’atmosphère à la fois solennelle et chaleureuse de la synagogue Copernic. L’épaisseur historique dont elle est porteuse est irremplaçable. Nous n’avons pas le droit d’en priver les générations futures.

Articles d’historiens de l’art et de l’architecture

– « La synagogue de la rue Copernic est un édifice historique menacé », par Dominique Jarrassé, professeur d’histoire de l’art contemporain

– « La synagogue Copernic : encore un monument Art déco menacé », par Didier Rykner, historien de l’art, dans La Tribune de l’Art

– « Synagogue Copernic : sublimer les contraintes pour un temple de lumière », par François Loyer, historien de l’art et de l’architecture

English version

URGENT: A permit for the complete demolition of the Rue Copernic Synagogue (Paris 16th arr.), with its Art Deco sanctuary has just been granted by the city of Paris (June 2023). Here is the joint press release by the associations to preserve heritage sites (in French). Our combat is organizing and underway. We are retaining a large law firm specialized in urban and environmental development to help prevent any demolition work from starting. Support our legal campaign by making a donation that is 66% tax-deductible. Please read and sign the petition below.

Total demolition is now planned for the rue Copernic Synagogue, situated in Paris’ 16th arrondissement. On October 21, 2021, the board of trustees of the ULIF-Copernic (the association that owns and governs the synagogue) and the architectural firm Valodes et Pistre, which has been given the task of “rebuilding” the hundred year-old edifice, filed a request with the city for a permit of total demolition of the structure.

With no regard for the memorial and Art Deco legacy of this historic house of worship (one of the only two Art Deco synagogues France), ULIF’s board hopes to replace the edifice with a new ostentatious community center completely out of keeping with the Haussmannian harmony of rue Copernic.

The current failiure to preserve this building is the result of two fatal misunderstandings, on the one hand by the relevant authorities of architectural preservation, and on the other by a majority of the members of ULIF’s congregation. Multiple art historians and reputable architectural experts have sounded the alarm (see references below). Our association, APPC, has been fighting for five years for the appropriate historic registration by within the French monument administration and protected status under DRAC, France’s architectural heritage authority. Our association is made up of loyal members of Copernic’s congregation and outside defenders of its heritage.

It goes without saying that we favor any steps aimed at protecting, restoring and improving the site, but we are categorically opposed to the total demolotion of this historically emblematic synagogue.

Other Parisian congregations (the Grand Synagogue of La Victoire, Notre Dame de Nazareth) that sought to renovate and upgrade their structures were obliged to take great pains not to damage or jeopardize their architectural heritage. Why not require the same of Copernic?

The stakes could not be more symbolic. How can we bear the notion that this synagogue, which survived two terrorist attacks, in 1941 and again in 1980, should be demolished by its trustees? Worse yet, this project is being promoted in the name of future generations, as if Judaism was required to spoliate its history in order to pave the way for newcomers on virgin fertile soil.

All of this is counterintuitive. Because if Reform Judaism is to face the future, it will cease to be Jewish if it treads on, or stamps out, the heritage it has been entrusted with. This tribute, the imprint of memories of both joy and pain, imbues the atmosphere simultaneously solemn and warm of this synagogue on rue Copernic. The historical weight it bears is invaluable. Unreplaceable. We have no right to deprive future generations of its value and memory