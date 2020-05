Diario Judío México - “My Yiddishe Mame”

Letras Jack Yellen (1892-1991), Música Lew Pollack (1895-1946)

Jack Yellen nació en Polonia el 6 de julio de 1892. Cuando tenía cinco años, su familia emigró a América y se estableció en Buffalo, Nueva York. Comenzó a escribir letras cuando era un adolescente. La letra de la canción “My Yiddishe Momme” fue escrita en 1924 en colaboración con el compositor Lew Pollack.

Después de que Sophie Tucker y Belle Baker, ambas estrellas de vodevil muy famosas, la cantaron en la década de 1925, la canción se convirtió en un éxito # 1.

“My Yiddishe Momme” fue interpretada por The Barry Sisters y Tom Jones también. La canción es como una oda al epítome de la madre judía en su amor ilimitado y abnegado hacia sus hijos.

א יידישע מאמע

Ikh vil bay aykh a kashe fregn,

Entfert ver ez ken.

Mit velkhn tayern farmegn

Bentsht g´tt alemen ?

Men koyft dos nisht far keyn shum gelt,

Dos krigt men nor umzist.

Un dokh az men farlirt dos

Vifl trern men fargist

Men hert nisht kain geveyn

O, der vos hot farloyrn

Der ken dos farshteyn.

Chorus:

A yidishe mame,

Es gibt kayn besers oyf der velt.

A yidishe mame, oy vey,

vi biter ven zi felt.

Vi likhtik, sheyn in hoyz,

Ven di mame iz do,

Vi finster umetik,

Ven got nemt ir oyf oylem habo.

In vasser, in fayer,

Volt zi gelofn far ir kind,

Nisht haltn zich tayer,

Dos iz geven di greste zind.

Oy, vi gliklekh un raykh,

Iz der mentsh, vos hot

Aza tayre mame,

Gebentsht fun got ,

Azan altitshke, tayre mame,

Yidishe mame mayn.

Chorus:

A yidishe mame,

Es gibt kayn besers oyf der velt.

A yidishe mame, oy vey,

vi biter ven zi felt.

Vi likhtik, sheyn in hoyz,

Ven di mame iz do,

Vi finster umetik,

Ven got nemt ir oyf oylem habo.