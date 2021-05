Mikimika kerida,

Esto viendo ke tu tino esta preokupado kon siertas kestyones miyas kuando teniya 12 anyos egzaktamente, asentada en el living room de mi Oncle Leon Z"l en su immenso studyo de Djihangir en Istanbul, entornado de terasas ke davan al Bosphor i a la Mar Marmara kon las famozas Princes' Islands. Me namorava de este loft puedeser uniko en munchos payizes.

Era ingenior arshitekto i una persona muy espesyal. No era koza komun komo oy.... Esto avlando del anyo 1957 ! Dunka es en esta atmosfera ke me akodro aver visto en un kanton, unos kuantos livros tratando de mystisizma, spiritizma, metaphysika, astrolojiya etc. ke eran konseptos ke no aviya oyido fina akel diya de mi vida. Eran en fransez. Estava en mi primer anyo de fransez en la eskola. Lo avlava muy bien ma meldar i eskrivir... De natura muy kuryoza me esfuersi a meldar i a espantarme, mas meldar i mas espantarme.

Eran kozas fantastikas i yo saviya, aryento de mi, ke a mi Amigo en los sielos no Le oriya plazido ke melde ansina de kozas ! Me dishe entre mi " No pratiko... Solo meldo para saver kualo es... No kreyo tambien... Esto no es mas ke kultura general ! "

Se tratava de la muerte, de dospues de la muerte, de los niveles de la alma. Kozas duras para una ijika de esta edad. Akeya noche durmi en la kama de mis paryentes ! Me tomo bastante tiempo de salir de este espanto i es alora ke entendi ke es por muestra salud mental ke el Todo Poderozo no kijo ke entremos en estas kestyones. Ma el hombre sigue syendo muy muy kuryozo ! Mas se espanta de la muerte, del momente del "pasaje" i de lo ke va afitar "aya", de lo ke va deshar aki i del trokamiento en todo o de dezapareser totalmente, mas kere saver mas al ondo ke son las ideas de los otros sovre esto, i saver si ay personas ke "saven" mas de el, komo i porke ets.... No kreyo ke ay en este mundo un sujeto mas interesante, fasinante,espantozo, misteryozo de este. Di-o aze parte de la vida materyal i spiritual i es muestra unika esperansa en los siklos de muestra(s) vida(s) material i spiritual.

Amar i kerer ver i ser serka del Abastado es AZER LO KE KERE DE MOZOTROS. Kuando se bive asigun El kere ke bivemos, esto kere dizir estamos kon El i El esta kon mozotros. Lo sintimos i esto es vedra ! Lo savemos ! Komo un mirakolo muestros espantos dezaparesen i la "konfiensya" toma el lugar porke savemos ke nada de negro mos va afitar nunka. Porke El va kudyar, El savyendo TODO sovre mozotros i la kualitad de muestro korason ke es la limpyeza de muestra alma. I TODOS SAVEN KUALO ES TENER LA ALMA LIMPYA A LOS OJOS DEL DI-O....Mas aya ? Ay munchas kozas mas aya... Si ay ! Ma si El preferyo ko bivemos muestra vida en muestras dimensyones komo lo avlash mi Rabbi i tu, ES KE KALE BIVIRLA tala ke mo la ofresyo sin tratar de ir kontra EL i entrar en kozas ke mos pueden dezrepozar o azer danyo !

La konfiensya en El i la Tora mos aserkan del Kadosh baruh Hu... La limpyeza de muestra alma es lo ke akomplimos en muestra vida i kuanto serka somos de El. El pozitivismo es la yave del Amor, la jenerositad i la humiltad son la marka de los shavones ke alimpyan la alma.

Mikimikimika kerida.. No puedemos "verLO" ma "sintirLo" por sierto.

Nunka se puede mirar a su Glorya. Muestros ojos humanos no bastariyan...Es por esto ke se dize ke ken LO ve no puede bivir. Sus Komandamiyentos por la Kaza d'Israel son sakrados por la felisitad spiritual i fizika ke prokuren a l'humano.

........ Tu i yo no mos engrandesimos en esta disiplina a lakuala tenemos de sometermos i es por esto ke las kozas toman una proporsyon demasyada grande a muestros ojos. No es nada mas ke un auzo ke se aze kon amor kuando se aze por El i savyendo ke tenemos el dover de ser diferente de los demas... No konosko persona ke en hora de apreto no LO yame de toda su alma....El mas ateisto viene un momento i se arepiente i roga por su perdon. Kuando rogamos mos oye Mikimika... Es a EL de desidir kualo va azer kon mozotros..... Enteramente komo un Padre kon sus ijos. Kon Amor, kompasion, jenerozitad i Su infayibla justisya. Kon esto SU lojika puede ser diferente de la muestra. EL ve muncho mas leshos, en dimensyones diferentas. Muestras hazinuras, las dolores fizikas i kuando mos vamos a murir, si es el tiempo, no lo interesan porke es parte de la vida materyal ke mos dyo. Tenemos de "pasar" milyones de angustyas antes de renderle muestra alma. Lo todo es un "package deal" kon kada uno "lo muncho" ke tiene de azer en su vida materyal. TODO es por muestro bien. Son los (+) i los (-) por la perfeksyon de muestra alma. Una teoriya es ke la alma save por las etapes ke tiene de pasar antes de tomar puerpo i es su desizyon.

Un amigo muy kerido mio en la Swedia dospues de un aksidente de ski a sus 17 anyos i otro uno kuando se kayo de las eskaleras kon la siya de ruedas a los 18 anyos es kondanado a bivir espandido enteramente sovre su tripa (porke su kolona vertebral es hazina) i lavoran solo sus brasos i su kavesa. Oy tiene 28 anyos.. Pasaron 10 anyos en su meza kon ruedas ensima de su tripa.... Sin padre i madre i dingunos por ayudarlo. Si. Una vizina le aze el "merkado". Bive kon lo muy poko ke el governo de Svedya le da. Tiene munchos amigos ke lo adoran porke nunka vide una persona kon tanto pozitivizmo, buendad, intelijensya superyora, alegriya de korason, pasensya i kompasion por los otros....Es un anjelo en este mundo. Me se derrite la alma delantre de tanta grandor i amistad. No me viene de la mano de ayudarlo ..no bastante... Pasa unos kuantos mezes al anyo en el hospital por rehabilitasyon i tratamyentos i egzersizes espesiyales para enfuerteser las manos, los brasos i los ombros. No tiene vida en el resto de su puerpo. KOMO LA PERSONA PUEDE SUPORTAR ESTO !!!! ??? Bivir en un Gehennem todo siendo en este mundo i reingrasyando el Di-o por el diya mas ke le dyo vida para alavar SU ovra !

Mikimikimika kerida.... No ay limitos a la sufriensya i Su justisya es diferente de la muestra por seguro. Es una enormitad de akseptar ke Ronny biva ansina kon dolores a nada komparavles (Yo lo se mizmo si nunka se kesha porke tiene heridas ke se le avren en su puerpo de estar siempre echado !) komyendo muy poko (porke es difisil de dijerar echado ansina) sufriyendo mil muertes kada diya fizikamente i moralmente.....

Portanto es SU justisya porke NADA ES POR NADA !

I Bendicho El i Bendicho Su Nombre nunka mos va dar una koza ke no se puede suportar.. El no esta tristo de su estado ! Solo una vez me tiene dicho ke le plazeriya tanto bivir en el sol de Espagna!

Flores i chokolata para ti.

Sharope blanco