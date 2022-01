National Bird Day (January 5)

[DER NATSYONÁLER TOG FÚNEM FOYGL (DER FÍFTER YANUÁR)

(דער נאַציאָנאַלער טאָג פֿונ‮עם פֿויגל (דער פֿיפֿטער יאַנואַר

הערט ווי חוה אַל‮בערשטיין זינגט איר נויענדיקע מעלאָדיע צו אַננאַ מאַרגאָלינס „די גאָלדענע פּאַווע“ (אַראַנזשירט/באַלייט פֿון אַלישע סוויגאַלס און די קלעזמאַטיקס)

Hear Chava Alberstein sing her haunting melody of Anna Margolin’s “The Golden Peacock” (arranged/accompanied by Alicia Svigals and the Klezmatics)

