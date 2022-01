Moyshe went out into the street and noticed a lot of traffic. He also noticed that his car was somehow not in the spot where he had parked it yesterday. Gone! He soon realized that he had parked in a tow-away zone, and his car had unfortunately been – towed…..

משה איז אַרויס אויף דער גאַס או‮ן באַמערקט אַ גרויס געפֿאָר. ער האָט אויך באַמערקט אַז זײַן אויטאָ שטייט עפּעס נישט אויפֿן נעכטיקן פּאַרקיראָרט. נישטאָ! ער האָט זיך באַלד געכאַפּט אַז ער האָט געהאַט פּאַרקירט אין אַן אַוועקפֿיר־זאָנע, און דעם אויטאָ זײַנעם האָט מען טאַקע נעבעך – אַוועקגעפֿירט….

[MÓYShE IZ ARÓYS AF DER GAS UN BAMÉRKT A GROYS GEFÓR. ER HOT OYKh BAMÉRKT AZ ZAYN ÓYTO ShTEYT ÉPES NIShT AFN NÉKhTIKN PARKÍRORT. NIShTÓ! ER HOT ZIKh BALD GEKhÁPT AZ ER HOT GEHÁT PARKÍRT IN AN AVÉKFIR-ZONE, UN DEM ÓYTO ZÁYNEM HOT MEN TÁKE NÉBEKh – AVÉKGEFIRT…]

