TOPAR UN MARIDO I KAZARSE ? Ohhhhhhhh !

Marido… El mijor al palo ! No so yo ke lo dishe ! Oh No !

1. Ermozo ? La kavesa la tiene vaziya i todas las mujeres lo interesan 2. Reusho en la vida ? Demasyado seryozo ! 3. Es riko ? No te respekta.. 4. Lavora duro i muncho ? Nunka tiene tiempo ! 5. Uno seryozo ? Su ex-mujer no keda de yamarlo.. 6. Uno modesto ? Lo vez rompido i sin grosh ! 7. Es reponsavle ? Nunka romantiko ! 8. Un edukado ? Tiene siempre razon ! 9. Topas uno sin edukasyon ? Kompleksado i…..se apunta de todo ! 10. Uno inteligente…? Ya seras arta de mintiras !

I ke azer ? Atyooooooooooo ! No ay kuarenta mil solusyones.

NO SE KERE KAZADO !

Para oyir siempre :

– deke salites ?

– deke vinites ?

– deke merkates ?

– deke no merkates ?

– deke yamates ?

– deke no yamates ?

– porke soriyites ?

– ke es esta kara ke tienes ?

– estas siempre kansada !

– Va-te a un doktor ! Kualo es esta dolor

de kavesa ke no te pasa…?

– Mi madre ? No… La tuya !

– Es mi ermano !

– Tu ermano lo kulpa…

– Dizele a tu ermana ke……

– Yo no esto kazado kon tu tiya me entiendes ?

– Por una vez ke te demandi koza ….

– A mi me agrada sport I punto !

– Ande te fuites ?

– Deke te fuites ?

– Es tu ija !

– Mi ijo save lo ke aze…

– Dize-le a tu ijo ke no kero ke….

– Tengo ambre ! No esta pronta la komida ?

– Ke izites diya entero ?

– Tu estas en kaza… Demandame a mi komo me paso el diya !!!

– Son tus kreaturas i no saves edukarlos !

– Kale mazal para tener una buena mujer !

– I ke ay si vienes una vez kon mi al match ?

– Ke estas meldando ? No topates koza mijor ?

– De kuando ke no bevo un kafe ?

– Mundamos unas frutas i azeremos keyf endjuntos…..

– No ay ken me de una kupa de agua…. Bira mijor !

– Saves ke no me gusta ke te vistas ansina !

– Kuando sales sola te vistes de mil maraviyas, kon mi handrajos !

– Troka de bluza ! Mamzer de koza… Esta transparente ! Ke te vo espedasarrrrr ! I esta fusta ! Ande esta la otra mitad ? Vistites la fusta de

tu ija ?

– Esto es ! Tu vate a durmir ! Yo me auzi a kedar solo en esta …..

– Kon ken esto avlando ? Kon mi namorada ! Kuando te vas a ambezar a tener konfiensya en mi ?

– Agora no ! Kuando tendre ganas…. Salir ! Solo en esto pensas…

– Ya me enfasyi en kaza ! Siempre en kaza.. Si no vienes vo salir solo i kuando kero !

– Si… Kon mis amigos ! Ke ay ?

– No kero araparme… Esto bien ansina…

– Dime un poko…. Ke es este penyado ? Va metete un poko de pudra… Pareses a ….

– Kuanto kale gastar en esta kaza para las kremas, las kolonyas, el makiyaj i los kuafores ? Si a lo manko…..

– Ande guadrates mi jeans grizo ?

– Deke no topo la kamiza ke visti esta demanyana ?

– Vites mis yaves ?

– Pasame mi jaketa.

– Dame este telefon al lugar de kedar mirandome !

– Inviti a komer mis sosyos kon sus mujer. Te vere ke meza mos vas a aparejar esta noche.. No se kere gastado muncho….Oye-me ! Kero ke todo

seya perfekto, kon el whisky i las almendras tambien…..Kualo ? Mas ?

Ya te abasta lo ke te di ayer ! Ambezate a azer ekonomiyas un poko !

– Si sos ermoza ? Amo tu korason..

– Si te kero bien ? No lo entendites dayinda ?

– Tu va okupate de la kaza, de los ijos, del guizado ! Las paredes ya me akompanyan..

– Deshame solo ! Esto muy inyervozo i no kero romperte el korason… Va…. Sal de esta kamareta i serrame la puertaaaaa !

– Ken es al telefon ? Dizele ke no esto en kaza.

– Esto kansado ! No me demandes nada agora.

– A mi no me interesa !

– HANUMIKA…. Kuando vas a vinir a mi lado ? Me eskarinyi….

Egzajeri ? Hmmmm No tanto !

Kon amor a todos los PASHIKOS…

PS.: La vedra es ke kero eskrivir i el kontraryo lolllllllllll