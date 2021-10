Publié le 27 septembre dans France Bleu

Rude condition que celle des juifs en France autrefois.

Au Moyen Âge, on leur interdit d’exercer des fonctions civiles, on les stigmatise par le port de la rouelle ou d’un chapeau pointu. On les oblige aussi à vivre dans des endroits fermés en ville (ce que rappellent les « rue des juifs » ou « rue aux juifs » qu’on voit dans certaines villes de France). Interdiction leur est faite d’épouser des chrétiens, de posséder des terres et même parfois de faire un travail manuel.

Au-delà de ces interdictions, ils sont régulièrement chassés et même persécutés...

