Un passant qui a remarqué ce qui se passait a réussi à faire fuir les deux individus qui n'ont pas été identifiés. Des membres de la communauté affirment que cette affaire est le résultat d'un "discours routinier et violent" envers les Juifs de Tunisie.

La semaine dernière également, il y a eu une affaire d'agression contre un jeune garçon de confession juive de 10 ans, un habitant du quartier, qui a été battu par un résident local d'origine musulmane. Son identité n'a pas encore été révélée par la police.

"La police harcèle les juifs"

Dans cette petite communauté juive d'environ 1500 personnes, il a été également rapporté que la police harcelait les chauffeurs juifs depuis un certain temps, et qu'un haut fonctionnaire de la police a même signalé à l'un des membres de la communauté que les Juifs ne reçoivent pas les traitements appropriés pour les récentes agressions et que seule la pression internationale pouvait aider à changer la situation.

En janvier dernier, le nouveau président tunisien, Kaïs Saïed, a publiquement accusé les Juifs de l'instabilité du pays, lors d'une visite d'un quartier résidentiel administratif de la capitale tunisienne. Les organisations juives, y compris la Conférence rabbinique européenne, ont condamné les remarques du président Saïd et exprimé leur inquiétude envers le bien-être de la communauté juive du pays.

Le grand rabbin de Moscou et président de la Conférence rabbinique européenne, Pinchas Goldschmidt, avait déclaré que "la Conférence rabbinique européenne suit avec une grande inquiétude le harcèlement des membres de la communauté juive à Djerba ces derniers jours et observe l'inaction de la police locale".