Diario Judío México - Buenos dias keridos amigos i mis amigitas,

Adoro las ojas blankas ande ni una sola palavra esta eskrita….

Esto me alegra porke se ke en un kurto tiempo sera inchida de mis miles de bavajadas , unas verdaderas, otras inventadas, todo lo ke me pasa por la kavesa, sin azer dingun plano antes i no savyendo mizmo de kualo vo avlar . Mis lektores me azen konfiensa i lo mas del tiempo (no siempre !) estan seguros ke van a pasar un momento divertido, porke afita a vezes artikolos ke mos dan a pensar o ke topamos interesante tambien. Si….. Penso ke es divertido o interesante porke me veyo las demanyanadas meldando el artikolo ke yo mizmo eskrivi por el Diariojudio kon una soriza en la kara o los ojos grandes avyertos para komprender lo ke eskrivi medya espierta i medya durmyendo un o dos diyas antes ! De murir de riza…. Me viene komo si fuera otra persona ke lo eskrivyo ! Penso entre mi “No salyo negro este eskrito… Lo eskrivyeron bien !” fina ke presto presto paso a una otra ventana para divertirme kon jugos ! Adoro jugar. Me konviene perfektamente porke es debaldes, no tengo de inyervarme del todo porke el de enfrente es el robot de la komputadora ! I le gano siempre, o, mas justo, lo mas del tiempo, a este golem ! Ma es simpatiko porke tambien nunka se inyerva komo las personas ke jugan kon ajenos en el internet. Es mi partener virtual i verdad ? Me duele kuando piedre…Lo kero konsolar fina ke me akodro ke no es persona, solo una makina !

Disheron ke oy se alivyano la karantina i las personas pueden salir a la kaye kon siertas prekosyones. Ma para mi es dayinda defendido pormodo de mis munchas primaveras ! No esto triste pormodo de esto… No saliya ni antes !

Esta demanyana otra vez empeso en dando grasyas al Sinyor del Mundo por este ermozo diya…. Avri mis ojos a la luz kon ganas de eskrivir i mi korason kantando a los pasharikos vinyendo para vijitarme a mi ventana…. El tiempo deviya estar muncho mas kayinte ma esta yelado komo en invierno i me veygo emburujada en las lanas para no yelarme… So friolenta i me gusta lo kaynte i lo blando komo mis gatikos a mis lados.

Oy es Shavuot, el 29 de Mayo 2020 diya de Viernes kon mazal bueno, sanedad, haberes buenos de vuestros keridos i de vuestros echos. Mi ijika, sana ke este, viendo el sol briyando i el ermozo diya afuera salyo a la kaye para terminar los echos de las kompras, de la banka, de la posta. Todo esta bien i no mos manka nada ! Tomo 5 horas de kompletar todo….Komo el tiempo esta pasando presto, mizmo en asperando, de kuando me ize vieja ! Me abolto i el diya ya me se fuyo ! No me rendo kuento kuando yegimos a la fin de la semana. Me parese ke era un mez antes solo ke SM (Sefaradimuestro) nasyo portanto, en manko de un mez 12 anyos van a terminar !

SM fue una de las mas ermozas ideas ke tuve en la fin de mi vida ! Se vistyo ensima de mi komo el fostan ke le regali a Ruti de Israel en su aniversaryo ! Majiko ! Se puede avlar aki de todo i de nada (komo lo ago agora !). Lo prensipal es “oyir”, eskrivir i “avlar” muestra lingua kerida i saver ke no estamos solos, ke el momento ke entramos por la puerta (kon mezuza) de SM, muestros amigos mos dan sus manos, sus sorizas, sus karinyos i estan siempre prontos a dizirmos palavras rekonfortantes. Esto es muncho en el mundo seko, sin piadad i tan duro en vezes para las personas. Para sintirmos “bien” i “importante” no kreyo ke la “yelor” i el sinizmo, la aroganza i el orgulyo son endikados..

No ! Me ambezi de mi mamita la dulsor kon las personas. Dar respekto i amor a todos sin eksepsyon. Tener konfiensya en todos fina ke mos provan el kontraryo. Avrir muestro korason para sintir la kayntor de muestras amistades i relasyones. Ayudar siempre no por interes (halila ve has), no por rahmanut/piyadad ma por afeksyon a una otra persona komo mozotros; porke no egziste humano ke no va tener de menester un diya “mizmo del pasharo ke bola” diziya mi mamita ! Kuryozo esto ! Porke a la fin de su vida, i teniya solo 48 anyos, estava kaji enklavada en su kama i nunka keriya ke serremos las kortinas dizyendo ke “rekonosiya” los pasharikos ke viniyan a la ventana ! Un diya un kanari amariyo entero entro por la ventana i le vino a sus piernas ! “Pupi” lo yamo. Eya bivyo dospues de esto unos kuantos mezes ma Pupi kedo kon mi 7 anyos !

HAG SAMEAH

Vuestra

