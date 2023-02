Un artikulo en La Vara de 1939, avlando del teretemblo en Turkiya de akel tiempo

El sigiente es un artikulo ke se puvliko en La Vara en desembre de 1939 kuando akontesio un dezastre paresido. Grasias a los esforzos del periodiko La Vara (el jurnal en Ladino de Nueva York) la komunidad sefardí de Nueva York arrekojo miles de dolares en ayuda para Turkiya akeya vez, i lo azeremos otra vez…

El artikulo transliterado a letras latinas de 1939 todavía se aplika i ekspresa nuestros sentimientos.

En repuesta al desafortunado dezastre del rash en Turkiya, la Fundación Sefardí sobre el Envejesimiento (Hogar Sefardí) i la Hermandad Judía Sefardí de Amerika tornaron a tomar medidas para dar ayudo de emerjensia a nuestros amigos en Turkiya.

Yo topi este artikulo en La Vara de 1939, avlando del teretemblo en Turkiya de akel tiempo i a mi me parese ayinda justo por oy.

Mi, nono Albert Torres, era el redaktor del journal. El eskritor probablemente era el Editor Albert Levy. De los 4 haveres del echo, Sephardic Publlishing Co., 3 eran nasidos en Selanik antes de 1900, nasidos Turkos, i vinieron en America antes de 1912. Se puede meldar el Ladino de akel tiempo en New York.

I perkuraremos de ayudar ine a muestros haveres Turkos.

Para donos ver a la fin del artikolo.

Joe Halio, M. D.

Pres. Fundasion Sefaradi sovre el Enviejesimiento

Pres. Fundasion para el Avanse de los Estudios i la Kultura Sefaradi

La Katastrofa Turka

El Dover de Nuestros Sephardim

No ay alma ke no se degoye i korason ke no se adoloriye a meldar la katastrofa ke viene de arivar a la Turkia, nuestra patria de nasimiento. Miles de matados, mas miles de feridos, los ke restaron bivos estan arastrando por las montanyas al aire i al frio espantandose a tornar a sus kazas.

Las novedades dados por los korespondientes aze yorar a meldar los padres kavakando la foya para interar sus ijos i ijas aziendo el intero de sus genitores.

Nunka a avido una semejante kalamidad en la tiera Turka. A siertas vezes meldavamos de semejantes tremoras de tiera, aktos de la natura, ke no se pueden kontrolar, ma eran limitados i akontesian a raros intervalos, ma la katastrofa aktuala es komo el fuego de Sidom i Gemora, arastando vedre i seko, deshando en desdecha miles de almas inosentes.

El governo de los Osmanlis a sido para el puevlo Judio, dezde la Inkizision de Espanya el solo governo ke mos protejo. Mos ayudo, mos resivio en sus tieras sin demandar nada de nozotros.

Sultan Beyazid i los reyes ke vinieron despues de el asta la Turkia Republikana de oy mostraron bienkerensia enverso nozotros, kuando eramos persekutidos en otras tieras eran los Turkos ke mos resivian, eran siempre eyos ke se burlavan a la sivilyasion ke maltratava el Judio ke les dio su Dio.

Si a siertas vezes avia algunos reyes tolerantes en Evropa ke deshavan al Judio bivir en pas, otros venian y destruian todo. Israel estava siempre kon el baston del egzilo, biviendo siempre kon el espanto de loke un nuevo podestador puede ser. Pero, no fue ansi en Turkia. No importa kien era el nuevo Sultan el era tolerente, su relijion le ensenya la tolerensia, esta tolerensia oriental es la envedia del mundo Kristiano.

Los Sultanes Turkos no demandaron nada de nozotros. Eyos dezeavan protejarmos i ansi por los 450 anyos ke los Judios bivimos en Turkia restemos en pas i lavorando en pas.

Agora viene la ora para nozotros Judios de todas las kolores de venir al ayudo de nuestros ermanos Mohamedanos. Agora es la ora para todos nozotros de mostrar nuestra gratitud a este puevlo ke todo el tiempo no supo ke avlar bien por nozotros.

Judios del todo el Balkan empesando dela Romania asta la Grecha deven una devda de gratitud a los Osmanlis. Es nuestro sakro santo dover de avrir nuestras manos y ayudarlos.

Nuestras sosietas, todas nuestras sosietas deven agora aunarsen, en esta trajedia i venir en ayuda de estos desfortunados.

La Croche Corelada Americana dio 10 mil dolares, los governos de Romania, Serbia, Bulgaria i Grecha dieron sus ayudo. El governo Grego mando una estafa de medikos i nursas para akudir a estas viktimas i es nuestro dover de azer lo mizmo.

El proverbio de Ben Sira es bien dicho agora. «Manda su pan sovre las fases dela agua ke a la fin delos dias lo toparas.»

Mostremos a nuestros ermanos ke la tolerensia mostrada por eyos puede ser pagado agora. Mostredmos a todo el mundo ke el Judio paga bien kon bien.

Egziste en nuestra sivdad mas de una sosieta ke sus miembros son nasidos de Turkia, sosiedades de Chanakale, Edirne, Angora, Izmirma, i mizmo las sosiedades ke aktualmente son de Grecha deven ajuntarsen i desidir en ayudo imidiato para las viktimas de Turkia.

Es en estas oras ke devemos akodrarmos, i si en estas oras mos akeyamos…… Dios save si no metemos en perikolo la vida de nuestros ermanos ke ayinda biven en Turkia.

En estas oras trajikas para nuestros konermanos mostremos jenerozamente i devoamiento. Vengamos a sus ayudo komo lo izimos en el fuego de Izmirna.

Demos loke puedemos al governo Turko en senyo de rekompensa por toda la buendad i tolerensia ke mos an mostrado asta oy.

Estamos seguros ke las sosiedades tomaran la inisiativa i kooperar en kualonke manera posivle por el sukseso de esta enterpriza de Hesed.

