Izo lo ke dingunos tuvyeron el koraje de aprovar en sus karyera de pintor, de skulptor, de maestro de dibuhos kon una imajinasyon fantastika i un gusto kuaji improbable de topar en los otros…. Un artisto ke puido interesar sus admiratores unos 30 anyos en su vida i ke oy mizmo, dospues de 7 anyos de su muerte, se organizan vendidas mediante subasta (auction, vente aux encheres) para las ovras del artisto merkadas a presyos muy altos….

Duane, muy talentuozo des de su edad de 5 anyos fue el kreator de HILDA, la famoza pin-up de los anyos 50-80 ke illustro los kalendarios los mas bushkados.

El koraje de Duane fue de krear una mujer manseva ke no asemejava a dingunas de las pin-upes de este tiempo i fina muestros diyas dayinda porke HILDA es godrika i redondika entera, muy muy simpatika en sus mimikas, muy natural, kuaji siempre mitad desnuda ma nunka erotika, ke ama la naturaleza i los animales, el sport i avlar al telefon, la vida de la kampanya, las flores ets. No es posivle de no amar esta chika kon kaveyos ruvyos kayendo a mitad ensima de su kara i a mitad arrekojidos ensima de su kavesa, un “balkon” de namorar i un “detras” ke kita loko los hombres ! Es su innosensya, su bokita chika, sus ojikos malisyosoz i su kredulitad ke enkantan las personas.

***

Su “papi” Duane “Dick” Bryers nasyo en 1911 i se muryo a sus 100 anyos en 2012 en Arizona. Es konosido non solo kon “Hilda” ma kon sus pinturas de los cowboys i del Oueste salvage de Amerika.

Kon karinyo

