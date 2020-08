Diario Judío México - Keridos Amigos i mis Amigitas,

Shabat shalom i mevurah… Kon salud, mazal briyozo i luvya de estreyikas (trayendovos todas estas kozas chikichikitikas ke azen muestra felisitad i mos fasilitan la vida. Ke sin eyos no tenemos mizmo savor de bivir !) Un haber de uno ke no sintimos de muncho tiempo, un regaliko ke mos plazyo, una koza ke dezeyavamos i no lo puedimos merkar.. Una demanyana sin dolor i el keyf de bivir, un kafiko ke se beve kon una persona ke mos agrada ser enjuntos, un ermozo livro ke mos plaze meldar, fotos ke mos embiyan, haberes buenos de los chikos (mizmo si tienen 50 anyos) un ermozo filmo, salir para tomar un poko de ayre i azer otra koza ke de ser siempre en kaza.. Kaminar kon gana, tomar bilyetos para un teatro o un konser, envitar o ir ande amigos, enamorarse supito !

Ayyyyyyyyy ke ermozo…. i ansina una lista de kozas ke yo yamo luvya de estreyas. Porkeeeeee ya me enfasyi de es Corana dezgrasyado ke mos mallogro el repozo i el keyf !

Esta semana lavori para pintar (kopyar por seguro !) “Las agranadas” de la grande pintora turka, muestra kerida Esti Saul ke saludo aki kon karinyo. Es una ovra suya ke me aviya plazido partikularamente i nunka me enfasyi de mirarla. Por seguro porke adoro komer agranadas i me gusta komo las pinto…Yo no se pintar … Oh no ! Solo livros de kreaturas para meter kolores… En vezes me esfuerso para desinar una pisika i aya se keda mi arte !

Aki vos prezento una foto del “Yuksek Kaldirim” el nido, el kartye de mi chikes i de serka de 50 000 judyos ke bivyeron la primera mitad del sieglo 20 en Istanbul. Yo nasi en 1944 i me akodro ke mizmo kuando mos movimos a Sisli en el anyo 1951 dayinda le plaziya a mi madre de tomarme por la mano i irmoz al kartye viejo, para merkar lakerda i pishkados ande David, merkar karne ande Jak Dalva, pasar por el Desinator Saporta, trayer a kaza unos masapanes de Moderno o Belifante, vijitar Grandmami, Tante Esther o Tante Eujenie, vijitar el Oncle Leon, su ermano o sus keridas amigas ke se estavan aparejando

a mover al muestro muevo kartye…

Al plano detras de la foto se ve la Kula, el simbolo impozante del tiempo kuando los judyos biviyan en Galata. Esta es la kaleja de las eskaleras. Otra una paralel a esta en la derecha es la kaleja de las eskaleras de Kamondo i una antes paralela, es el Sair Ziya Pasha Yokushu, (si no me yerro !) ande se topava la eskola Aliyans, la sinagoga i todo manera de botikas. Kaji todas las kazas eran moradas por los judyos i una vida muy koloryada arekayentava los korasones. Sestos se embiyavan kon kuedras a basho, para ke los vendedores metan sus ropas ke se merkavan de arriva sin abashar mizmo las eskaleras ! (Yo dayinda lo ago en mi kazika !…Merko simit -begaleh- patatas i sevoyas, a vezes frutas i domat ke vendedores kon arabas de mano pasan i venden por las kayes…) Me akodra mi chikes i me siento felis. La sola koza ke me manka muncho muncho, dospues de 50+ anyos, dayinda i dayinda es mi mamita…. Ken save porke la peryi kuando la teniya de menester lo mas…No me arti de eya. I era una mujer muy espesyal, muy dulse, muy buena ! Si solo la teniya kon mi la iva aregalar sin fin !

Karinyozzzzzzzzzz

