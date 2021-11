En el anyo 1942 ayedado de 7 anyos mi padre me avia yevado a Edirne sivdad turka ke tiene frontiera kon la Gresya i la Bulgariya. En paseando al bodre de la Maritsa el rio ke esparte la Gresya de la Turkiya vimos de lechos en el lado grego soldados kon uniformas de kolor maron. Mi padre sovre esto me avia dicho ke estos eran soldados alemanes ke okupavan la Gresya.

La verdad es, ke todo en oyendo kada dia en mi kaza lo ke se estava pasando en Evropa sovre la Segunda Gerra Mondiala no me rendi kuento kualo mi padre me keriyia dar a entender en yevandome al bodre del rio.

Una semana antes del viaje en muestra kaza en Estambol mi madre ke era nasida en Edirne me avia dicho ke seriya bien de vijitar la sivdad onde se engrandesyo para ke me ambeze mas sovre su famiya Bennun i ke sus primos i sus famiyas tengan la okazyon de konoserme. Esta idea me avia plazido muncho i es ansi ke estava tresalido de viajar kon mi padre un dia de viernes de Estambol a Edirne en el mes de Avril.

En kamino komo siempre el uzava, el me konto sovre su chikes i su manseves, sovre todo de sus estudyos en eskolas alemanas en Estambol i en Alemanya. El fue ijo regalado ke no tuvo el mazal de konoser a su padre el kual avia disparisido kuando el teniya un anyo lo ke aklara la razón por la kuala lo yamavan Marko al lugar de Hayim Vitali. En akeya epoka para guadrar un guerfano de ora mala se uzava aperfijarlo i ajustar a su nombre el nombre de Marko.

Ademas no me akodro kuantena ves era, me konto sovre su servisyo militar durante la Primera Gerra Mondiala en la kuala fue uno de los primeros soldados otomanos vistidos de blu, kolor ke reprezentava la aviasyon de akel tiempo. Siendo tresladador del Marechal Bronsart von Schellendorf el se topo en Çanakkale (Dardanelles) durante el konflikto i se suvyo munchas vezes en balones dirijivles de la armada almana. Sovre todo el me konto el espanto ke tuvo la primera ves de estar en la kabina del balón , dia ke uvo un ayre fuerte ke los meneyo komo una pluma.

Anyos pasando después de mi barmitzva entendí la razón por la kuala este ombre tan entravado i seryo me yevo a Edirne. El ya avia vizyonado de muncho mas antes las intisyones de los nazistos de matar a los djudyos. Marko Vitali Salti durante su manseves fue un ombre de disiplina, de kultura, amator de muzika klasika (tanyiva violín), i laboryozo. Su mas grande trajedia fue la Shoa en la kuala peryo todas sus relasyones i amigos en Almanya en despartes de la peryita de primos ermanos i de sus famiyas de la parte de mi madre ke bivian en Salonik.

Kuando pregunti a mis paryentes la razón por la kuala vijiti Edirne kon mi padre, la repuesta fue kurta i klara. Rekonoser los soldados almanos para ke sean markados en mi memoria. Por ke el grande espanto ke teniyan en akea epoka era ke kada dia se aspera una envazyon nazista en Turkia, por ke el buto de Hitler era de konkuistar los pozos de petrol de los Kafkases, dunke o pasar por la Turkiya o atakar la Rusia.

Kuando la novela vino ke la Almanya deklaro la gerra a la Rusia los djudyos de la Turkia tomaron un grande reflo de kontentes por ke esto keriya dizir la salvasyon de 80.000 djudyos turkanos de ser kemados por los nazistos. Mi padre, me kontaron, a la novela se metyo a baylar koza ke no se asperava de el.

Enfin, el me dyo a entender ke si los Almanes ivan a entrar i okupar la Turkia uno de los primeros ke ivan a matar entre los djudyos iva ser el, visto ke el era bien konosido por los almanes biviendo en Estambol kon los kualos tuvo relasyones amikalas i profesyonalas antes la gerra. Ademas ajusto ke en kavzo de envazyon me ivan a mandar de vista a la sivdad de Samsun, sivdad al bodre de la mar Preta, ande un serkano amigo muzulmano de muestra famiya, para ke sovrebiva i testigue de lo ke eventualmente afitara a mozotros djudyos. Es ansi ke entendí por ke durante anyos yevi en mi pecho komo un sutyen una bolsa kuzida en kaza, onde sin saverlo avia miles de liras, paras ke devria servir para mi egzistensya en Samsun sin ser a la karga de los balabayes.

Ansi rengrasyo al Todo Polerozo ke no uvo menester te todas estas prekosyones.